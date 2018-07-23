لقطات «دبي البحرية» تفوز بمسابقة أفضل صور عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظيت الأحداث التي أقيمت في دولة الإمارات بصفة عامة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، باهتمام كبير في مسابقة أفضل صورة عالمية في الرياضات البحرية، خلال المنافسة التي يجريها الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو إي إم) سنوياً، لاختيار أفضل ثلاث صور نهاية كل عام.

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الدراجات المائية المصوّر البولندي داريوس أوجنيك، الذي التقط أجمل صورة خلال منافسات فئة واقف محترفين (جي بي)، ضمن منافسات جائزة دبي الكبرى للدراجات المائية.

ونال المركز الثالث والميدالية البرونزية في المسابقة نفسها المصور البولندي نفسه داريوس أوجنيك، الذي التقط صورة رائعة لمنافسة فئة جالس محترفين، جمعت أكثر من متسابق، وهم في قمة التنافس على المراكز الأولى في المسابقة.

وقام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في ديسمبر الماضي، بتنظيم منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة، التي شهدت مشاركة 13 زورقاً، وحصلت الصورة التي التقطها المصور الإيطالي رافئيل باستياني، لزورق الفريق السويدي 2، على المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة سباقات أعالي البحار، حيث التقط لحظات طيران للزورق بالقرب من جزيرة نخلة جميرا.