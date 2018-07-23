منتخب الشباب يودّع «السلة العربية»

المصدر: جوني جبورـــ دبي

ودّع المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب البطولة العربية الـ17 للشباب تحت 18 عاماً، المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، بعد خسارته، أول من أمس، أمام البحرين «88-51».

واحتل المنتخب المركز الأخير في البطولة بانتصار وحيد جاء على الجزائر في الجولة الرابعة «69-51»، مقابل تلقيه الخسارة أمام منتخبات كل من تونس «64-66»، ومصر «58-74»، والسودان «55-59»، والأردن «62-72»، وآخرها البحرين.

ونجحت منتخبات البحرين، ومصر، وتونس، والجزائر، في حجز مقاعدها للدور النصف نهائي، فيما ودعت منتخبات السودان، والأردن، والإمارات البطولة.

من جهته، عزا المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم أسباب الوداع المبكر، إلى سوء برنامج البطولة الذي فرض على لاعبي الأبيض خوض ست مباريات متتالية، بجانب قصر مراحل الإعداد التي اقتصرت على 10 أيام.

وقال في تصريحات صحافية: «لا يعقل أن يخوض لاعبون بمعدل أعمار تحت 18 عاماً ست مباريات متتالية من دون توقف، ما أوقع لاعبينا في عامل الإجهاد البدني الذي بدا واضحاً في خسارتنا غير الطبيعية أمام السودان في الجولة الثالثة».

وأضاف: «لم يحظَ المنتخب بمراحل إعداد ملائمة تمكنه من مواجهة قوة المنتخبات العربية، خصوصاً أن مراحل إعداد لاعبينا اقتصرت على 10 أيام فقط، مقارنة بمنتخب البحرين الذي يتم إعداده منذ سنتين».