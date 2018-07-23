الصهباني: نتائج المباريات الودية ليست مقياساً للمكاسب الفنية

المصدر: العين ــ الإمارات اليوم

وصف مدير فريق العين، مطر عبيد الصهباني، التجربة الودية الأولى التي خاضها «الزعيم» أمام فريق انتر زابرستش، مساء أول من أمس، بالجيدة، على الرغم من الخسارة بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن المباريات الودية ليست مقياساً للمكاسب الفنية المرجوة.

وكان فريق العين خسر بثلاثية نظيفة في أولى تجاربه الودية في معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا أمام فريق انتر زابرستش الكرواتي، وسيخوض الفريق تجربة ودية ثانية يوم الخميس المقبل.

وقال الصهباني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: «الفريق خاض المواجهة بتشكيلة غير مكتملة أمام فريق قوي، إضافة إلى أن العين لايزال في بداية مرحلة الإعداد، على عكس المنافس، الذي اختتم مبارياته الودية في إطار تحضيراته للموسم الجديد، وغاب عن تشكيلة الفريق في مواجهة الليلة ستة لاعبين، هم: عمر عبدالرحمن، وحسين الشحات، وماركوس بيرغ، ومهند سالم العنزي، ومحمد عبدالرحمن، وريان يسلم».

وأضاف: «قدم العين في الشوط الأول مردوداً قوياً، وأظهر تفوقاً واضحاً في السيطرة الميدانية أمام الفريق المنافس، قبل أن يخطف الأخير هدف السبق من هجمة معاكسة، لينتهي الشوط بهدف دون رد، والمؤكد أن العين خرج بالمكاسب الفنية المرجوة من تلك التجربة الودية».

وأشاد الصهباني بمردود اللاعبين الشباب الذين استدعاهم المدرب الكرواتي زوران ماميتش أخيراً لمعسكر سلوفينيا، واتيحت لهم الفرصة للمشاركة في الشوط الثاني من المباراة، وقال: «أودّ أن أشيد في الوقت نفسه بالتزام جميع لاعبي الفريق في الحصص التدريبية الصباحية والمسائية، التي تتخللها برامج تدريبية خاصة بتقوية العضلات بصالة الجمانيزيوم، إضافة إلى السباحة وبرامج الاستشفاء».