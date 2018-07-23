خورفكان يتعاقد مع اليمني «عموري»

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، عبدالعزيز عبدالله النعيمي، عن أن اللجنة الفنية نجحت في التعاقد مع اللاعب اليمني عبدالله سالم، مستفيدة من قرار صاحب السمو رئيس الدولة بالسماح للاعبين المقيمين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة بالمشاركة الرسمية مع الأندية في البطولات الرياضية.

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»: «إنه لاعب موهوب ومميز، ويمكنه أن يكون (عموري المستقبل)، ونتمنى أن يكون عند حسن ظن مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والبدني، بحيث يكون فاعلاً مع الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى». وتابع: «أطلقنا عليه لقب (عبودي) على وزن (عموري)، حيث يتشابه مع لاعب العين عمر عبدالرحمن في العديد من المواصفات القيادية والفنية، والتعاقد معه لم يكن على سبيل المصادفة، بل تابعناه منذ كان يلعب في الفرق العمرية لشباب الأهلي، وركزنا على استقطابه لنادينا، ونجحنا في ذلك، ونحن في إدارة النادي داعمون لكل اللاعبين دون استثناء، ولن يقتصر دعمنا على لاعب دون غيره». وتابع: «قلنا للاعب عبدالله سالم قبل توقيع العقد إن عليه التركيز في الملعب، وأن يجتهد في الأداء، ولا يفكر في أي أمور أخرى، وأكدنا له أننا لن نقف ضد رغبته في الانتقال مستقبلاً، وذلك رداً على تساؤل من اللاعب وبقية اللاعبين في الفريق إذا ما تلقوا عروضاً من أندية أخرى، وتحديداً أندية دوري الخليج العربي، بل سندعم الجميع، مادام ذلك يسهم بنقلة فنية للكرة الإماراتية».

وأضاف النعيمي: «لم يكن إقناعه باللعب في نادينا سهلاً، حيث كان يرغب في الاحتراف بأوروبا، وأكدنا له أن النادي سيكون أول الداعمين له في الاحتراف الأوروبي، ولن يقف عقبة في وجهه».

وأكمل: «ندرك أهمية انضمام الفئات الجديدة للأندية، وما يمكن أن تضيفه من دعم فني للفرق، لذلك فإن النادي يتعامل باحترافية مع فئات المقيمين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة بعقود طويلة الأمد، منها سنتان، وأخرى خمس سنوات، ولو تلقينا عروضاً من أندية في الدولة أو خارجية لن نقف عقبة في طريق تطوير كرة القدم الإماراتية».