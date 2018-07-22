دبي تُصدر أجندة رياضية حتــى 2030

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أصدر مجلس دبي الرياضي «الكُتيب» الخاص بدليل الفعاليات الرياضية، التي تقام في دبي خلال الفترة من 2018 وحتى 2030، متضمناً كل الأحداث التي تقام على مدار 12 عاماً محددة بالتوقيتات والأماكن، إذ تم طبع «الكُتيب» باللغتين العربية والإنجليزية.

واستهل مجلس دبي الرياضي «الكُتيب»، الذي يزيد على 150 صفحة، بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن

16000 فرصة عمل توفرها الأحداث الرياضية، وتجذب 1.1 مليون شخص سنوياً. 2.4 مليار دولار مجموع الإنفاق السنوي على الرياضة في دبي. - الأحداث الرياضية والأنشطة التي تقام على مدار العام جعلت سكان دبي أكثر صحة ونشاطاً. - «دليل فعاليات دبي الرياضي، يهدف إلى إبراز الإمارة بوصفها رائدة عالمياً في مجال الفعاليات الرياضية».

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «الرياضة يجب أن تكون ثقافة يومية لكل فرد من أفراد المجتمع، ونمط حياة نعيشها ونمارسها بشكل يومي، لأنها تُهذب الروح والجسد والسلوك للإنسان بغض النظر عن جنسه أو عمره، والرياضة يجب أن تكون جزءاً مهماً من أجندة برنامجنا اليومي، نحن كبشر يجب أن نهتم بصحتنا وسلامة أجسادنا وسعادتنا».

وقال مجلس دبي الرياضي، في كلمته الافتتاحية بـ«الكُتيب»، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ارتبطت دبي دائماً على مستوى العالم بالإبداع والتفوق، وباتت الرياضة منصة لسرد مسيرة باهرة لـ«دانة الدنيا»، التي تعتبر مقصداً للباحثين عن الفعاليات الرياضية، الأفضل من نوعها من فئة الخمس نجوم، والتي تقام في أحدث المرافق والمنشآت المتطورة، وتقدم للمشاهدين تجربة لا مثيل لها.

وأوضح مجلس دبي أن «الرياضة أسهمت في تحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد والمجتمع في دبي، وفق تقرير صدر، أخيراً، عن مؤسسة (ديلويت)، الذي أوضح أن مجموع الإنفاق السنوي على الرياضة في دبي بلغ 2.4 مليار دولار، في حين أن الأثر الاقتصادي بلغ 818 مليون دولار».

وأشار مجلس دبي إلى أن «دبي تستضيف وتنظم 400 حدث رياضي سنوي، تُسهم في توظيف 16 ألف شخص، وتجذب 1.1 مليون متفرج من داخل الدولة وخارجها، كما أن الأحداث الرياضية والأنشطة التي تقام على مدار العام، جعلت سكان دبي أكثر صحة ونشاطاً، بفضل هذا الكم الكبير من الأنشطة الرياضية، التي تجذب نحو 150 ألف مُشارك سنوياً».

ولفت مجلس دبي الرياضي إلى أن «إصدار دليل فعاليات دبي الرياضي 2018-2030، يهدف إلى مساعدة منظمي ومتابعي الأحداث الرياضية على إيجاد التفاعل مع جمهورهم، وإبراز الإمارة بوصفها رائدة عالمياً في مجال الفعاليات الرياضية».

وتستعرض «الإمارات اليوم» قائمة الفعاليات الرياضية، التي تقام في 2019، والتي تم تثبيتها حتى 2030.

يناير

تتضمن أحداث الفعاليات، التي ستقام في شهر يناير من كل عام خلال الفترة من 2019 إلى 2030، العديد من الأحداث الرياضية، يأتي في مقدمتها ملتقى الإبداع الرياضي، وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وسباق الطريق الصحراوي للجري، وسباق هانكوك 24 للسيارات، وبطولة دبي الدولية 30 لكرة السلة، وسباق أوميغا دبي للغولف، وماراثون ستاندرد تشارترد دبي للجري.

فبراير

وستشهد دبي، خلال شهر فبراير، إقامة العديد من الأحداث، من بينها استضافة إحدى مراحل طواف الإمارات العالمي للدراجات، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة الرجل الحديدي للترايثلون، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 22 قدماً، وسباق برج الماس للجري العمودي، وكأس الأساتذة للبولو، والسلسلة الشتوية لرمي السهام، وسلسلة سباقات سوبر سبورتس للجري، وسلسلة سباقات داسا للأكواثلون للمحترفين.

مارس

تتحول الأنظار في شهر مارس إلى كأس دبي العالمي، الذي يُعد أغلى سباقات الخيول في العالم، والذي يُضاف إليه سباق ساكوني تايم ترايل للجري، وسلسلة سباقات اليوم الوطني للسيارات، وسباق دبي مسقط للقوارب، وسباق تلا حتا للجري، وبطولة زيورخ للرغبي، وسلسلة سباقات «إكس يو تو» للترايثلون، ودوري دبي للشركات، وبطولة طيران الإمارات للكريكت، وجولة نبض دبي للدراجات على الطرق الوعرة، واليوم البريطاني للبولو.

أبريل

وتُطلق دبي في شهر أبريل العديد من الفعاليات المهمة، يُبرز منها بطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم للناشئين، وبطولة النخبة الخليجية لقفز الحواجز، وكأس دبي للبولو، وبطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة، وبطولة توتش 6 للرغبي، وأبطال «دو» لكرة القدم، وكأس مدارس وفرجان الإمارات الجولة الأخيرة، وسباق ساكوني تايم ترايل للجري، وسباق الإمارات لجري الأطفال، وجائزة الإمارات للرياضة واللياقة البدنية، وسلسلة سباقات أدي للترايثلون.

مايو

يشهد شهر مايو إقامة دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتشهد مشاركة ما يزيد على 5000 رياضي ورياضية من المقيمين والوافدين، إضافة إلى المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية وسباق وينجز فور لايف للجري، وسباق قوارب القفال وبطولة الملاعب الرياضية التي تقام في نادي شباب الأهلي - دبي بالممزر، وبطولة سوق دبي الحرة للرمي بالسهم، وتحدي إفطار للجري.

يونيو

مع حلول شهر يونيو، ينطلق الحدث الأبرز والأشهر رياضياً، وهو المتعلق بعالم دبي للرياضة، ويستمر على مدار ثلاثة أشهر، ويقام في مركز دبي التجاري العالمي.

كما يقام، خلال هذا الشهر، سباق طريق دبي الصحراوي للجري، والدوري الصيفي لرمي السهام، واليوم العالمي لليوغا، ودورة الأساتذة لرمي السهام.

يوليو

وتستمر الأنشطة الرياضية مع شهر يوليو بإقامة احتفالية النادي الصيفي للأطفال، والدوري الصيفي لرمي السهام، ودوري السوبر لرمي السهام، ودوري الأساتذة لرمي السهام أيضاً.

أغسطس

تمتد الأحداث الرياضية، خلال شهر أغسطس، بإقامة الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي يُشارك فيها العديد من الأكاديميات المحلية والأوروبية والعربية، ودوري السوبر لرمي السهام، وبطولة دبي المفتوحة لرمي السهام.

سبتمبر

وعلى صعيد شهر سبتمبر من العام المقبل، سيكون عشاق الدراجات الهوائية 1، على موعد مع الجولة الأولى التي تقام في مضمار القدرة، إضافة إلى السلسلة الشتوية لرمي السهم، ومعرض الإمارات للسيارات، وسباق برج هيلتون للجري العمودي.

أكتوبر

بحلول شهر أكتوبر تتواصل الفعاليات الرياضية في دانة الدنيا دبي، بإقامة دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية، وندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي، وانطلاق برنامج غرس، والجولة التحضيرية 2 للدراجات الهوائية، وتحدي الثلج، وروي نصر ميموريال ترايثلون، ومعرض ميفيت للصحة واللياقة البدنية، وتحدي الصحراء، وبطولة الألعاب الوردية للسيدات، والجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 3، والسلسلة الشتوية لرمي السهام.

نوفمبر

يشهد شهر نوفمبر إقامة 11 حدثاً رياضياً متنوعاً، أبرزها دورة الأكاديميات الرياضية الخاصة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والبطولة السنوية للسباحة، ومهرجان الترايثلون، وسباق سبارتن ريس «إكس دبي»، وسباق جري الألوان، وجولة دبي العالمية للغولف، وترايثلون دبي للسيدات، وسباق الجري للسيدات، ومسيرة المشي لمحاربة السكري، وبطولة الاتحاد الدولي للتايكواندو، وسباق الإمارات السبع للجري، ومسيرة المشي 24 ساعة، والجولة التحضيرية للدراجات الهوائية 4، وسباق الوحدة للجري، وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرغبي.

ديسمبر

ويتصدر مؤتمر دبي الدولي الـ14 قمة الأحداث الرياضية في شهر ديسمبر، الذي يشارك فيه صفوة كرة القدم في العالم.

وستقام، خلال هذا الشهر، فعاليات متعلقة بالغولف، من خلال استضافة بطولة أوميغا دبي ليدرز كلاسيك، وإقامة حفل جوائز اللياقة البدنية، وسباق ذا داش لجري التتابع، وسباق هيلو كيتي للجري، وسباق نصف ماراثون خور دبي للجري، وتحدي الوحل من دو، وبطولة الحبتور الدولية للسيدات، وكأس دبي للبولو الشاطئي، وسباق سبينس دبي 92 للدراجات.