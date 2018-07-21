آخر تطورات قضية استبعاد المنتخب الأولمبي من آسيوية جاكرتا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء إعادة قرعة منافسة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية الشهر المقبل في جاكرتا وبالمبانغ، وقد تم الكشف عن خطوات اعادة القرعة والتي كانت قد شهدت استبعاد منتخبي الإمارات وفلسطين دون وجه حق.

حيث يأتي هذا القرار بعد استبعاد المنتخبين من القرعة التي اجريت لأول مرة في وقت سابق من شهر يوليو، وقد تم التأكيد على أن كلا من الإمارات العربية المتحدة وفلسطين قد قامتا بتقديم إدخالاتهما بشكل صحيح وفقًا للقواعد.

ولم يصدر أي إعلان رسمي حول قرار إلغاء القرعة حتى ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أبلغ جميع الاتحادات الأعضاء فيه بأن القرعة ستعاد مع وصول عدد الفرق المشاركة إلى 26 دولة، ومن المقرر إجراء السحب الرسمي الجديد لمسابقة كرة القدم للرجال يوم الإثنين 23 يوليو في جاكرتا.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 في 18 أغسطس، ولكن من المقرر أن تبدأ مرحلة المجموعات في كرة القدم يوم 14 أغسطس، مع تحديد موعد المباراة النهائية في كرة القدم يوم 1 سبتمبر المقبل.