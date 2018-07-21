الظفرة يعزّي في وفاة لاعبه محمد الحمادي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قدمت شركة نادي الظفرة لكرة القدم تعازيها لأسرة لاعب الفريق الأول محمد عبدالله الحمادي (22 عاماً) الذي توفي في حادث سير فجر أمس الجمعة، وأكدت إدارة النادي أنها على اتصال مع ذوي اللاعب، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر على الفقد الجلل.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم المشرف العام على الفريق الأول، أحمد عمران القبيسي، لـ«الإمارات اليوم» إن الوفاة حدثت بحادث سير الساعة الخامسة والنصف من فجر أمس، وإن إدارة النادي تلقت الخبر الصادم وستكون بجوار ذوي اللاعب في هذه الأوقات الصعبة.

يذكر أن الراحل كان قد انتقل للظفرة بداية الموسم الماضي قادماً من الجزيرة في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية، وقد ظهر مع الفريق في الموسم الماضي في 11 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وحصل على بطاقة صفراء واحدة.