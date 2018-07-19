الفيفا يغرم الجزيرة ويهدده بخصم 6 نقاط وحرمانه من القيد

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

تلقى نادي الجزيرة خطابا من الاتحاد الدولي يفيد بتغريمه 60 ألف فرنك سويسري وتهديده بخصم 6 نقاط من رصيده في الموسم الجديد ، بالإضافة إلى حرمانه من قيد لاعبين جدد في فترتي الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية المقبلة سواء لاعبين أجانب أو مواطنين.

وجاء قرار الفيفا بسبب عدم التزام الجزيرة بدفع مستحقات مالية لبعض لاعبيه الأجانب السابقين الذين رحلوا عن النادي ، وقاموا بشكوى النادي إلى الفيفا.

وأمهل الاتحاد الدولي نادي الجزيرة 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار لدفع المستحقات المتأخرة للاعبيه وإلا تنفيذ هذه العقوبات.

ويشار الى ان الجزيرة واحد من 6 أندية أخطرهم الفيفا بهذه العقوبات والتهديدات، ومن بينهم نادي الزمالك المصري.