مايغا يعود لاهتمامات عجمان.. والعكايشي خارج الحسابات

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد أمين السر العام لنادي عجمان المشرف على الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الظاهري، أن إدارة النادي لم تستبعد عودة المالي، ماديبو مايغا، مجدداً إلى قلعة البرتقالي، ليكون الأجنبي الرابع في قائمة عجمان للموسم الجديد.

وكانت المفاوضات بين نادي عجمان، ووكيل اللاعب المالي، قد توقفت في الفترة الماضية، لخلافات حول الجوانب المالية لتمديد العقد لموسم آخر.

وقال الظاهري للصحافيين: «مايغا مازال ضمن حسابات النادي، وهناك مفاوضات تُجرى حالياً مع أكثر من لاعب، إذ نسعى لحسم هذا الملف ليوجد اللاعب الأجنبي الرابع معنا من بداية المعسكر الخارجي، لتجهيزه فنياً وبدنياً للموسم المقبل، أسوة ببقية اللاعبين».

وكشف أمين السر العام لنادي عجمان المشرف على فريق الكرة، أسباب تعثر التعاقد مع لاعب الاتحاد السعودي، التونسي أحمد العكايشي، قائلاً: «الصفقة لم تتعثر، وقطعنا شوطاً طويلاً مع اللاعب ووكيل أعماله، إلا أن نادي اتحاد جده السعودي قرر قيده في قائمة الفريق للموسم المقبل، وقد احترمنا رغبة الأشقاء في السعودية وصرفنا النظر عن اللاعب».

ونفى الظاهري أن يكون النادي قد شرع في أي مفاوضات مع لاعب أجنبي يلعب في الدوري الصيني، حسب ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي مشيراً بقوله: «لم نتفاوض مع أي لاعب أجنبي في الدوري الصيني وما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأشار إلى أن «نجاح النادي في التعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل بدء فترة الإعداد، يعد عملاً مميزاً يُحسب للإدارة، وليس لدينا أي مشكلة في التعاقد مع الأجنبي الرابع فالخيارات متعددة، لكننا نبحث عن النوعية التي تُضيف للفريق وللمجموعة بشكل عام، وليس مجرد اسم نملأ به خانة تعاقدات الأجانب»، لافتاً إلى أن «هذه ليست سياسة النادي، ونحن نفخر بأن جميع التعاقدات التي أبرمناها في المواسم السابقة مع الأجانب كانت ناجحة، ولها بصمتها على المسابقة عموماً وعلى نادي عجمان خصوصاً».

وكانت إدارة نادي عجمان قد تعاقدت مع البرازيلي، فاندر فييرا، قادماً من الشارقة، والمغربي عادل هرماش لاعب الظفرة السابق، والنيجيري ستانلي قادماً من القادسية السعودي على سبيل الإعارة.

وفي شأن آخر، تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم متوجهة إلى المجر، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

واتفق مسؤولو عجمان على خوض خمس مباريات مع أندية من المجر وكرواتيا، حيث يبدأ أولى المباريات الودية أمام أحد الفرق المجرية يوم 26 الجاري، ثم يُنهى مبارياته في السابع من أغسطس قبل العودة إلى الدولة.

وتضم بعثة النادي 45 فرداً من بينهم 32 لاعباً، بعد قرار الطاقم الفني اصطحاب سبعة لاعبين من فريق الرديف إلى المعسكر لتجهيزهم للموسم الجديد.

وشدد عبدالله الظاهري على أن الجهازين الفني والإداري يعولان كثيراً على المعسكر الخارجي، لتحقيق الأهداف الفنية والبدنية التي تضمن دخول البرتقالي لدوري المحترفين وهو في أوج عطاءاته.

وقال: «الفريق أصبح أفضل قبل السفر إلى المجر، بعد أن أنهى معسكره الداخلي بامتياز وبانضباط عاليين».

وأضاف: «الجهاز الفني تمكن من إنجاز عمله بالطريقة التي رغب في العمل بها قبل المعسكر، ويرجع الفضل في ذلك إلى انضباط اللاعبين، والتنافس الواضح داخل الملعب، ما أعطانا حالة من الارتياح والتفاؤل قبل الموسم الجديد».