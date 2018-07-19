«الشارقة الرياضي» يبحث تحضيرات كأس آسيا

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد مجلس الشارقة الرياضي، اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة الأشغال العامة، في مقر المجلس بالشارقة، لمناقشة سير أعمال الصيانة في بعض الأندية والاستعدادات الإنشائية في ملاعب نادي الشارقة، لاستقبال بطولة كأس آسيا 2019، بجانب الاطلاع على عدد من الموضوعات والملفات بين دائرة الأشغال العامة والمجلس.

حضر الاجتماع، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، والمدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي الدكتور إيهاب سالم، والمهندس محمد طارق والمهندسة منى الشمسي من قسم المنشآت الرياضية. ومن دائرة الأشغال العامة المهندس برهان محمود، نائب مدير إدارة صيانة المباني الحكومية، والمهندس محمد علي، والمهندس محمد سعيد.

وأكد عيسى هلال أن «الاجتماع كان مثمراً ومهماً أيضاً، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال مباريات مجموعة الشارقة في كأس آسيا 2019، كما استعرض الاجتماع آلية العمل خلال الفترة المقبلة، بخصوص عدد من الملفات والمشروعات على مستوى المنشآت الرياضية».