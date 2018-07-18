الجزيرة يوافق على تمديد إعارة سرور لاتحاد كلباء

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة موافقتها على تمديد إعارة المهاجم الشاب شاهين سرور (22 عاماً) لفريق اتحاد كلباء، العائد لدوري المحترفين في الموسم المقبل، لمدة عام آخر، بعد النجاح الذي حققه اللاعب مع اتحاد كلباء في الموسم المنصرم، ومساهمته القوية في إعادة الفريق من جديد إلى دوري المحترفين.

من جانب آخر، قال مدير فريق الجزيرة حسين سهيل لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق يواصل تدريباته القوية داخل معسكره الخارجي المقام حالياً بمدينة تيغلين الهولندية استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأ بلقاء فريق النصر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ذهاب الدور 32 لبطولة الأندية العربية التي تقام بنظامها الجديد.

وقال: «الفريق يواصل تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر، ويشارك في التدريبات عدد كبير من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين بالنادي الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بعد ظهورهم بمستوى جيد في الموسم الماضي، من بينهم يوسف عبدالكريم وعبدالله فيصل وعبدالله رمضان وأحمد محمود وبدر الشبيبي وماجد لافي، بالإضافة إلى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق في الموسم الماضي وأثبتوا وجودهم، وحجز البعض منهم أماكن أساسية في صفوف الفريق، منهم محمد العطاس وخليفة الحمادي ومحمد العبدولي وسالم العيدي، بالإضافة إلى المهاجم المتميز أحمد ربيع العائد من إعارة لمدة موسم واحد مع فريق بني ياس، والذي أسهم بقوة أيضاً في إعادته لدوري المحترفين بعد غياب موسم واحد، وسيدعم ربيع منظومة الهجوم في الفريق التي يقودها الدولي المخضرم علي مبخوت والبرازيلي رومارينهو والجناح الغاني إيرنست أسانتي، والبرازيلي ليوناردو رودريجيز العائد من إعارة لمدة موسم واحد مع فريق النصر السعودي، والذي يجيد اللعب خلف رأس الحربة.

وأضاف: «الدفع بهؤلاء اللاعبين الشباب تدريجياً مع الفريق وتطعيمه بالدماء الجديدة يأتي في إطار السياسة المتبعة داخل الفريق بالاعتماد على أبنائه من لاعبي أكاديمية الناشئين، والنزول بمعدل الأعمار لبناء فريق شاب قادر على الاستمرار سنوات طويلة، ويستطيع المنافسة القوية في جميع البطولات».

وأشار سهيل إلى أن فريق الجزيرة أصبح من أكثر الأندية نزولاً بمعدل الأعمار بين لاعبيه، وهذا سيصب في مصلحة الفريق، خصوصاً في الجولات الأخيرة من الموسم التي تتطلب لياقة بدنية عالية للتغلب على مشكلات الإرهاق والإجهاد التي تصيب اللاعبين من كثرة توالي المباريات، خصوصاً أن الجزيرة سيشارك في أكثر من بطولة ويهمه التواجد في صلب المنافسة عليها جميعاً.

من ناحية أخرى، انضم لاعب وسط الجزيرة العماني حارب السعدي (28 عاماً) إلى نادي ظفار العماني، أول من أمس، وكان السعدي معاراً للجزيرة من نادي السويق العماني في الموسم المنصرم بجانب مواطنه قلب الدفاع محمد المسلمي، واللذين انتهت إعارتهما.