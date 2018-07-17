أصداء واسعة لمشاركة «فيكتوري تيم» في بطولة العالم بأميركا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وجد إعلان مشاركة مؤسسة الفيكتوري تيم بزوارق «الفئة الأولى» في منافسات «سوبر بوت إنترناشيونال»، التي تتضمن بطولة العالم في كي ويست خلال شهر نوفمبر من كل عام، أصداء وترحيباً كبيراً في أوساط المهتمين بالرياضات البحرية، وسباقات الزوارق السريعة العالمية بصفة عامة، ومحبي رياضة التشويق والإثارة في أميركا بصفة خاصة.

وأبرز الموقع الرسمي لمؤسسة «سوبر بوت إنترناشيونال»، الهيئة الدولية الرائدة في مجال تنظيم سباقات الزوارق السريعة في جميع أنحاء العالم، خبر المشاركة المرتقب في منافسات النسخة رقم 38 من بطولة العالم في كي ويست، المقررة خلال الفترة من الرابع إلى11 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 فريقاً من الأميركيتين وأوروبا وآسيا وأستراليا، وكذلك مشاركة فريق الفيكتوري تيم في البطولات الدولية التي تسبق الانطلاقة من أجل التحضير للحدث الكبير

ورحّبت مؤسسة «سوبر بوت إنترناشيونال» عبر منابرها في وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة أسياد البحار نجوم فريق الفيكتوري تيم، صاحب التاريخ العريق في البطولات العالمية لرياضة الزوارق السريعة، والمتوج من قبل بطولة العالم للزوارق السريعة «الفئة الأولى» 15 مرة، وبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» ست مرات، مؤكدة أن جهودها تمضي بقوة من أجل نشر وتوسيع المشاركة في الحدث العالمي الكبير، الذي يستقطب أكثر من 30 فريقاً في مختلف الفئات.