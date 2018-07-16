الكشف عن استعدادات استضافة الأولمبياد الخاص غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعقد اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الإقليمي الخاص جلسة إعلامية في الثامنة مساء غد بمجلس البطين في العاصمة أبوظبي، وتتناول الجلسة آخر المستجدات التنظيمية قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية 2019 التي تستضيفها الدولة في مارس من العام المقبل.

وستعقد الجلسة بحضور رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص محمد عبدالله الجنيبي، ومدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص رئيس اللجنة الفنية طلال الهاشمي، وعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص سعيد النيادي، ومدير مركز «التدخل المبكر» التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية محمد فوزي، وعدد من لاعبي المنتخب الوطني في مقدمهم لاعب كرة السلة وعضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص بطي الشيزاوي، وبطلة الإمارات في ألعاب القوى للأولمبياد الخاص حمدة الحوسني، وشقيقتها مريم الحوسني لاعبة البولينغ.