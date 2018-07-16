الوحدة يفاوض البرازيلي سيرجينهو مقابل 7.2 ملايين درهم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

دخل نادي الوحدة في مفاوضات مع البرازيلي سيرجينهو، صانع ألعاب فريق أميركا مينيرو، للانتقال إليه في الموسم المقبل، ليكمل عقد اللاعبين الأجانب الأربعة، والانضمام إلى الأرجنتيني سباستيان تيغالي والكوري الجنوبي شانج واو ريم والمغربي مراد باتنا.

وقال مصدر داخل نادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم»: دخل العنابي في مفاوضات جادة مع صانع ألعاب فريق أميركا مينيرو، البرازيلي سيرجينهو، للعب في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واللاعب هو أحد الخيارات القوية للوحدة، من أجل التعاقد معه لدعم صفوف الفريق في مركز صانع الألعاب الذي يحتاجه الفريق بشدة في الموسم المقبل، وسيكون سيرجينهو بديلاً للمجري بالاس جوجاك، الذي انتهى عقده مع الوحدة بنهاية الموسم المنصرم.

وأضاف: يبلغ سيرجينيو 23 عاماً، ويمتاز بالمهارة العالية والسرعة، وقدرته على اللعب خلف المهاجمين، بجانب قيادته الهجمات من الخلف، وقدرته أيضاً على تسجيل الأهداف.

وأشار المصدر إلى أن الناديين الوحدة وأميركا مينيرو، اتفقا مبدئياً على انتقال سيرجينهو إلى الوحدة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل مليوني دولار (نحو 7.2 ملايين درهم)، مع وجود أولوية للوحدة في التعاقد مع اللاعب بنظام الشراء النهائي، إذا أثبت وجوده مع الفريق في الموسم المقبل.

ولعب سيرجينهو مع فريقه أميركا مينيرو حتى الآن 12 مباراة في الدوري البرازيلي، وصنع أربعة أهداف، وسجل أربعة أهداف أيضاً.

وقال المصدر «سيرجينهو ليس اللاعب الوحيد الذي يفاوضه الوحدة للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل، رغم أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق شبه نهائي، فهو أحد الخيارات المطروحة على إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، بقيادة الروماني لورنيت ريجيكامب، وهناك لاعب برازيلي آخر يتم التفاوض معه، تحسباً لعدم إتمام الاتفاق مع سيرجينهو، ومن المنتظر أن يحسم الموقف النهائي من هذه المفاوضات خلال الأسبوع الجاري».

وأضاف «من المتوقع أن ينضم سيرجينهو إلى معسكر فرق الوحدة المقام حالياً بالنمسا حتى 14 أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الجديد، في حال إتمام المفاوضات مع اللاعب وناديه أميركا مينيرو بنجاح».

وتتواصل تدريبات فريق الوحدة بمعسكر النمسا حالياً، الذي ينقسم إلى فترتين ستكون الأولى منه لمدة أسبوعين، وتخصص للإعداد البدني، ثم يحصل اللاعبون بعدها على راحة لمدة ثلاثة أيام، والثانية لمدة أسبوعين أيضاً، ويتخلل هذه الفترة تدريبات المهارات والخطط التكتيكية وأداء أربع مباريات ودية، الأولى مع فريق من دوري الدرجة الأولى النمساوي، والثانية مع أحد الفرق الإيطالية، والثالثة مع أحد الفرق التركية، والرابعة مع أحد فريقي الهلال والنصر السعوديين.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي، لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة شركة كرة القدم بالنادي تعد حالياً الموازنات المالية للموسم الجديد، بالنسبة للقطاعين الإداري والرياضي لمختلف فرق كرة القدم وأكاديمية الناشئين، وفقاً للسياسة المالية المتبعة داخل النادي، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة النادي لمناقشتها واعتمادها فور الانتهاء منها.