مهاجم العين يحترف في صفوف دينامو زغرب الكرواتي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن نادي العين رسمياً، انتقال مهاجمه علي عيد (20 سنة)، إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، في تجربة احترافية مهمة بالنسبة للاعب الحاصل في الموسم الماضي على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الرديف، بعد أن أحرز 20 هدفاً في المسابقة.

من جانبه، تعهد عيد خلال حديثه للموقع الرسمي لنادي العين بالاستفادة من الفرصة على أفضل ما يكون، وقال: «لن أفوت الفرصة الاستثنائية بالنسبة لي، وسأسعى لتحقيق طموحاتي الكبيرة، وأدرك جيداً ما المطلوب مني في المرحلة المقبلة حتى أتمكن من الخروج بالمكاسب المرجوة خلال فترة الإعارة لنادي دينامو زغرب، ولا يفوتني هنا أن أشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم برئاسة غانم مبارك الهاجري، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش والجماهير العيناوية الوفية والداعمة لجميع اللاعبين».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم المدير الرياضي، سلطان راشد، إن علي عيد هو أحد أبرز مواهب كرة القدم الذين أبرم معهم النادي أخيراً عقوداً احترافية طويلة الأمد، قبل انضمامه إلى دينامو زغرب الكرواتي، وأضاف: «هي تجربة احترافية مهمة بالنسبة له ليصبح بموجبها أول لاعب إماراتي يحترف فعلياً بنادٍ أوروبي وفي واحدة من أكثر الدول تطوراً في عالم كرة القدم، خصوصاً بعد وصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018».

وتابع: «مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة غانم الهاجري، ارتأى أن يتضمن العقد المبرم مع دينامو زغرب بنداً يلزم النادي الكرواتي بإشراك اللاعب أساسياً في مباريات دوري الفئة الثانية في حال عدم مشاركته بمسابقة الدوري، حتى يخرج اللاعب بالفائدة المرجوة من إعارته ويكتسب الخبرة المطلوبة».

وأضاف: «علي عيد من المواهب الذين أخرجتهم أكاديمية نادي العين لكرة القدم أخيراً، ويعد أحد أبرز لاعبي خط الهجوم الشباب الذين يعول عليهم المنتخب الأولمبي، والواقع يؤكد أن التجربة الاحترافية ستعود بأكبر المكاسب على اللاعب والنادي والمنتخب في المستقبل، ويعكف النادي حالياً على إرسال عدد من لاعبي أكاديمية كرة القدم المتميزين إلى بعض الأندية الأوروبية في فترة معايشة وفقاً للعقود المبرمة مع أندية عدة».

واختتم المدير الرياضي لنادي العين حديثه، قائلاً: «حرص نادي العين على تسجيل اللاعب علي عيد في إحدى الجامعات الكرواتية بالعاصمة زغرب حتى يتمكن اللاعب المتفوق دراسياً من مواصلة تحصيله الأكاديمي، كما سيتم التواصل معه ومتابعته بصورة دائمة، ونتمنى له التوفيق والسداد في مشواره الاحترافي».