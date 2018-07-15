مسافي يتعاقد مع الغيني سيمون

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

تعاقد نادي مسافي مع اللاعب الفرنسي الجنسية الغيني الأصل سيمون فيندونو، بعقد يمتد لموسم واحد، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى قادماً من نادي صحار العماني، وسبق لسيمون تمثيل أندية اتحاد كلباء وعجمان والشارقة. وعبر اللاعب سيمون (33 سنة) عن سعادته بالعودة للعب في الدوري الاماراتي، مؤكداً أنه سيجتهد لتقديم أفضل مردود فني مع مسافي.

من جانبه، قال مدرب مسافي المغربي إبراهيم بفود لـ«الإمارات اليوم»: «نعتبر التعاقد مع سيمون إضافة فنية للفريق، ونعول على خبرته المتراكمة في دعم تطلعات اللاعبين الشباب». وتابع: «تم التجديد مع اللاعب السنغالي يالي جاني أيضاً».