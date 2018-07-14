لاعب فريق العين يحترف في صفوف دينامو زغرب الكرواتي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن نادي العين رسمياً عن انتقال مهاجمه المتألق علي عيد “20 سنة”، إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في تجربة احترافية مهمة بالنسبة للاعب الحاصل في الموسم الماضي على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الرديف بعد أن أحرز 20 هدفاً في المسابقة.

وقال عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي، سلطان راشد للموقع الرسمي لنادي العين “إن علي عيد هو أحد أبرز مواهب كرة القدم الذين أبرم معهم النادي أخيراً عقوداً احترافية طويلة الأمد، قبل انضمامه إلى دينامو زغرب الكرواتي”.

وزاد: "يدخل علي عيد تجربة احترافية مهمة ليصبح بموجبها أول لاعب إماراتي يحترف فعلياً بنادٍ أوروبي وفي واحدة من أكثر الدول تطوراً في عالم كرة القدم، خصوصاً بعد وصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم2018 والمؤكد أن علاقة نادي العين مع مدرسة كرة القدم الكرواتية أصبحت وطيدة كونها مستمرة منذ سنين”.

وأوضح راشد أن: “مجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة غانم الهاجري، ارتأى أن يتضمن العقد المبرم مع دينامو زغرب، بنداً يلزم النادي الكرواتي بإشراك اللاعب أساسياً في مباريات دوري الفئة الثانية، في حال عدم مشاركته بمسابقة الدوري حتى يخرج اللاعب بالفائدة المرجوة من إعارته ويكتسب الخبرة المطلوبة”.

وأضاف: "علي عيد من المواهب الذين أخرجتهم أكاديمية نادي العين لكرة القدم أخيراً ويعد أحد أبرز لاعبي خط الهجوم الشباب الذين يعول عليهم المنتخب الأولمبي، والواقع يؤكد أن التجربة الاحترافية ستعود بأكبر المكاسب على اللاعب والنادي والمنتخب في المستقبل ويعكف النادي حالياً على إرسال عدد من لاعبي أكاديمية كرة القدم المتميزين إلى بعض الأندية الأوروبية في فترة معايشة وفقاً للعقود المبرمة مع عدة أندية".

واختتم المدير الرياضي لنادي العين حديثه، قائلاً: “حرص نادي العين على تسجيل اللاعب علي عيد في إحدى الجامعات الكرواتية بالعاصمة زغرب، حتى يتمكن اللاعب المتفوق دراسياً من مواصلة تحصيله الأكاديمي كما سيتم التواصل معه ومتابعته بصورة دائمة ونتمنى له التوفيق والسداد في مشواره الاحترافي”.

وبدوره تعهد علي عيد بالاستفادة من الفرصة، وقال: "سأحرص على عدم تفويت الفرصة الاستثنائية بالنسبة لي في تحقيق طموحاتي الكبيرة وأدرك جيداً ما المطلوب مني في المرحلة المقبلة حتى أتمكن من الخروج بالمكاسب المرجوة خلال فترة الإعارة لنادي دينامو زغرب ولا يفوتني هنا أن أشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة سعادة غانم مبارك الهاجري والمدرب الكرواتي زوران ماميتش والجماهير العيناوية الوفية والداعمة لجميع اللاعبين".