«الدار العقارية» ترعى «صالات الظفرة» في أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية عن توقيع عقد رعاية مع شركة الدار العقارية، يقضي برعاية فريق نادي الظفرة لكرة الصالات المشارك في الموسم الجديد في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة الصالات للأندية، وذلك ضمن الشراكات المجتمعية والتعاون بين النادي ومؤسسات المجتمع المحلي.

وأشار نادي الظفرة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» إلى أن توقيع الاتفاقية تم بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة صالح جذلان المزروعي، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية لشركة الدار العقارية معن العولقي، والمدير التنفيذي لشركة الظفرة للألعاب الرياضية مرشد المرر، ورئيس قسم الاتصال المؤسسي بشركة الدار العقارية عبيد اليماحي، في وجود حارس مرمى فريق الصالات طاهر ناصر، والمشرف الفني بشركة الظفرة للألعاب الرياضية معمر عامر.