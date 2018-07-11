مناقشة تحضيرات الشارقة لأمم آسيا 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناقش المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم (الإمارات 2019)، في اجتماعه الأخير، الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، مسار مراحل العمل التنظيمي لمجموعة الشارقة.

واستعرض المكتب التنفيذي، في أجندة أعماله، جاهزية استاد الشارقة الذي سيحتضن ست مباريات في كأس الأمم الآسيوية، التي تقام بنسختها المحدثة بمشاركة 24 منتخباً، خلال الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019.

كما شهد الاجتماع مناقشة عمليات التأهيل والتوسعة لاستاد الشارقة ومرافقه، بحسب البرنامج الزمني المتفق عليه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المنظمة للبطولة، التي تشمل المبنى الرئيس للاستاد ومناطق كبار الشخصيات ومنصة الإعلاميين والمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحافية والمنطقة المختلطة، بجانب مواقع المعلقين والاستوديوهات التلفزيونية.

من جهته، أكد مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، عارف حمد العواني، أن مراحل العمل التنظيمي لمجموعة الشارقة، تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة.