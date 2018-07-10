أبوظبي تستضيف «تنفيذي الاتحاد الدولي للملاكمة»

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

يستضيف اتحاد الإمارات للملاكمة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، في فندق روتانا بارك بأبوظبي، بحضور ومشاركة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والآسيوي، رئيس اتحاد الإمارات، أنس العتيبة، ويعتبر من الاجتماعات المهمة، حيث سيسبق انتخابات الاتحاد الدولي، التي ستقام في موسكو نهاية العام الجاري، وستتم خلاله مناقشة واعتماد عدد من القرارات المهمة في الاتحاد.

واعتمد اتحاد الملاكمة أعضاء اللجنة المشرفة والمنظمة للاجتماع القادم، برئاسة الأمين العام حسن الحمادي، وتضم كلاً من: وائل السماني وسلطان الحرمي وعمر الجابري وعلي سلامة وبسام غانم وخالد كونهالي.