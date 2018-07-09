اختيار 11 طالباً من جامعات الإمارات للعمل في بطولة آسيا 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، اختيار 11 طالباً من الجامعات الإماراتية، يشكلون القائمة الأساسية لـ«الفريق المضيف» للبطولة، وذلك خلال جلسة حوارية للطلاب في مدينة زايد الرياضية، بحضور مذيع برنامج «الرياضة اليوم» في إذاعة «عين دبي»، كريس مكاردي.

وقاد مكاردي مجموعة الطلاب، الذين سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد إلى ثلاثة أشهر، في مقر اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، إلى غرف تغيير الملابس في استاد مدينة زايد الرياضية، حيث تم إعداد مستلزمات «الفريق المضيف» قبل بدء الجلسة التي شهدت تحديد مسؤوليات كل عضو في الفريق، في سبيل تحقيق هدف البطولة المتمثل في شعار «معاً لنستقطب آسيا» وذلك خلال الشهور المقبلة، كما أطلقت اللجنة المنظمة فيلماً تسجيلياً لكواليس الجلسة.

ويتكون «الفريق المضيف» من 11 طالباً من ثماني دول مختلفة بما يجسّد التنوع الذي تمتاز به دولة الإمارات، ولإبراز شعار البطولة، المتمثل في توحيد المجتمع من أجل هدف مشترك، وهو تنظيم أكبر حدث رياضي آسيوي في دولة الإمارات، وينتمي أعضاء الفريق إلى المدن الأربع التي تستضيف مجموعات البطولة، ويمثلون سبع جامعات من الدولة، ويتحدثون بأكثر من ست لغات.

من جانبه، قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، عارف حمد العواني: «تحتاج بطولة كأس آسيا إلى الشباب المتفاني والمتميز، الذي يمكنه بشغفه الترويج لأهداف البطولة عند جميع الجاليات الموجودة في الدولة، انطلاقاً من حرصنا على تقديم كل مقومات النجاح للكرنفال القاري، وأن يشعر جمهور البطولة بأنه في وطنه الأم، وفي هذا الإطار سيعمل أعضاء الفريق المضيف، وهم من دول مختلفة عدة، على تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال التعريف ونشر أهداف البطولة، بجانب رفع مستوى الحماس والإثارة بين أوساط المقيمين والضيوف في الدولة».