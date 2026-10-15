محامي نجل مارادونا يُطالب بأحكام أشد على المتهمين

طالب محامي أحد أبناء أسطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني، دييغو مارادونا، بأحكام سجن أشد من تلك التي طالبت بها النيابة العامة بحق المتهمين الرئيسين في الفريق الطبي، وشهدت جلسة محاكمة وفاة مارادونا تقييمات متباينة من المحامين، ما يشير إلى أن المسؤولية لاتزال غير واضحة رغم مرور ستة أشهر على المحاكمة، فقد طالب أحد المحامين بسجن أخصائي الإدمان الذي عالج مارادونا لمدة 12 عاماً، بينما طالب آخر بتبرئته. وفي محكمة سان إيسيدرو، طالب محامي دييغو فرناندو (13 عاماً)، الابن الأصغر لمارادونا، بسجن طبيب النجم الموثوق ليوبولدو لوكي، والمنسقة الطبية نانسي فورليني 16 عاماً، وسجن الطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف 14 عاماً.