شقة بـ72 مليون دولار وراء جريمة قتل وتقطيع مؤثرة صينية شهيرة

تتواصل في هونغ كونغ محاكمة المتهمين بقتل عارضة الأزياء والمؤثرة الشهيرة "آبي تشوي"، في قضية هزت الرأي العام منذ الكشف عن مقتلها وتقطيع جثمانها في ، فيما عرض الادعاء أمام المحكمة تفاصيل جديدة حول الدافع المزعوم للجريمة وخطة استدراج الضحية والتخلص من جثمانها.

ووفقاً لصحيفة «ذا إندبندنت»، خلص الادعاء إلى أن الخلاف حول شقة فاخرة بلغت قيمتها 72 مليون دولار هونغ كونغي، أي نحو 9.2 ملايين دولار أميركي، كان محور النزاع الذي سبق الجريمة. وقالت المدعية شارلوت دريكوت إن والد زوج تشوي السابق، كوانغ كاو، أصبح غاضباً بشدة من إصرارها على بيع العقار، قبل أن يُتهم بالاستعانة بابنيه أليكس وأنتوني كوانغ لتنفيذ مخطط قتلها.

وتواجه تشوي، التي كانت تبلغ 28 عاماً عند مقتلها، زوجها السابق أليكس كوانغ، ووالده كوانغ كاو، وشقيقه أنتوني كوانغ، الذين ينفون جميعاً تهمة قتلها. وفي المقابل، أقر أليكس وأنتوني بالذنب في تهمة منع دفن جثمانها بصورة قانونية، بينما نفى والدهما هذه التهمة أيضاً. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو ثمانية أسابيع.

وبحسب رواية الادعاء، اشترت تشوي الشقة عام 2019 مقابل 60 مليون دولار هونغ كونغي، وسجلتها باسم والد زوجها السابق لتجنب ضريبة الدمغة المرتفعة، قبل أن تعتزم بيعها واستخدام أموالها لشراء عقار آخر. وأدى ذلك، وفق الاتهام، إلى تصاعد الخلاف بينها وبين أسرة زوجها السابق، بعدما كان الوالد يقيم في الشقة.

وكشفت جلسات المحاكمة أن المتهمين اتخذوا، بحسب الادعاء، خطوات تحضيرية قبل الجريمة، شملت استئجار منزل في قرية بمنطقة تاي بو وشراء مجموعة من الأدوات، من بينها مطرقة يُعتقد أنها استخدمت في الاعتداء، وآلة لفرم اللحوم، ومنشار كهربائي، وسكاكين، وثلاجة مستعملة، وقدر كبير. وترى النيابة أن هذه المشتريات تشير إلى وجود تخطيط مسبق للجريمة.

وقال الادعاء إن تشوي استُدرجت في رحلة بالسيارة بعدما أُوهمت بأنها ذاهبة لإحضار ابنتها من المدرسة، قبل أن تتعرض للضرب على رأسها بمطرقة، ما أدى إلى وفاتها. ثم نُقل جثمانها إلى المنزل المستأجر، حيث جرى تقطيعه والتخلص من أجزائه.

وكانت الشرطة قد عثرت آنذاك على أجزاء من الجثمان داخل المنزل، بينها ساقان في ثلاجة، فيما عُثر على جمجمة تشوي داخل قدر. وأثارت القضية صدمة واسعة في هونغ كونغ، التي تتمتع عموماً بمعدلات منخفضة من جرائم العنف.

وتستمر جلسات المحاكمة أمام المحكمة العليا في هونغ كونغ، فيما ينتظر أن تقدم النيابة مزيداً من الأدلة والشهادات بشأن العلاقة بين تشوي وأسرة زوجها السابق، والملابسات التي سبقت الجريمة. وتُعد القضية من أبرز محاكمات القتل التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.