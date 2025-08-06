برشلونة يتفوق على ريال مدريد حتى بالقمصان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قائمة مثيرة لأسعار قمصان أندية "لاليغا" للموسم 2025-2026، في قائمة سجلت مجدداً تفوق لبرشلونة على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "إس" الإسبانية، أن سعر قميص فريق نادي برشلونة المتاح لمشجعي الفريق "الكتالوني" يبدأ من 114.99 يورو، بفارق يبلغ 14.99 يورو عن غريمه التقليدي قميص ريال مدريد الذي حل بالمرتبة الثانية.

وأكدت الصحيفة في مقالٍ لها، الأقبال الكثير لعشاق الأندية في اقتناء قمصان نجومهم المفضلين من الأندية المنافسة على لقب "لا ليغا" للموسم الجديد، الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، إن: "قميص حامل لقب الدوري الإسباني الذي يحمل شعار "البلاوغرانا" التقليدي، وجاء بتصميم مبتكر من حيث تداخل ألوانه على كل خط عمودي، بات متاحاً أمام عشاق بسعرٍ يبدأ من 114.99 يورو.

وأشارت الصحيفة إلى قميص "ريال مدريد" بات متاحاً بتصميم يشبه الطقم الذي ارتداه الفريق "الملكي" في موسم 2009-2010، بسعرٍ يبدأ من 100 يورو.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن قميص نادي برشلونة الذي يحمل الرقم 10، والخاص باللاعب الشاب لامين ياما، حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على كافة الأصعدة التجارية، حيث تجاوز جميع الأرقام القياسية السابقة للنادي، ليصبح القميص الأغلى سعراً في تاريخ برشلونة، والأسرع مبيعاً منذ تأسيسه، كما تم تصنيفه كأغلى قميص في تاريخ الدوري الإسباني بأكمله، وفقاً لما أوردته صحيفة "دباريو إس" الإسبانية.

ولفت الصحيفة، قميص يامال الذي يحمل رقم اللاعب والشارات الرسمية الخاصة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يصل إلى 204.90 يورو، وتم مبيع نحو 70 ألف وحدة حول العالم خلال أول 24 إلى 48 ساعة فقط من إطلاقه، ليحقق إيرادات مالية ضخمة للنادي، بلغت ما يقارب 10 ملايين يورو خلال يومين.

وإليكم تالياً لائحة أسعار قمصان أبرز 5 أندية في الدوري الإسباني للموسم الجديد".

1ـ برشلونة: يبدأ من 114.99 يورو

2ـ ريال مدريد: يبدأ من 100 يورو

3ـ أتلتيكو مدريد: يبدأ من 99.95 يورو

4ـ فالنسيا: يبدأ من 99.95 يورو

5ـ إشبيلية: يبدأ من 95 يورو