ميسي يقود ميامي لفوز كبير في الدوري الأميركي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كبير على مونتريال 4-1 في أول مباراة للفريق في الدوري الأميركي، بعد خروجه من كأس العالم للأندية، وذلك بتسجيله هدفين.

وخاض ميامي أول مباراة له في الدوري منذ أكثر من شهر، بعدما تخطى الدور الأول في مونديال الأندية، قبل أن يسقط بنتيجة قاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-4 في ثمن النهائي. لكن ميسي حرص على ألا يتأثر الفريق بالخروج القاري، وقاد فريق مدربه ومواطنه خافيير ماسكيرانو لاستئناف مشواره في الدوري، سعياً لتحسين مركزه السادس في المنطقة الشرقية، حيث يملك 32 نقطة من 17 مباراة.

وبات في رصيد ميسي الآن 12 هدفاً في 14 مباراة بالدوري الأميركي، منها سبعة أهداف في آخر أربع مباريات فقط.