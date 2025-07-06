ريال مدريد يكمل أندية المربع الذهبي في مونديال الأندية

ضرب باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا موعدا مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بعد فوزهما على بايرن ميونيخ 2-0 وبوروسيا دورتموند 3-2 الألمانيين تواليا السبت ضمن الدوري ربع النهائي.

وسيلعب سان جرمان مع ريال مدريد في التاسع من تموز/يوليو على ملعب ميتلايف في نيويورك، بعد مواجهة فلوميننسي البرازيلي وتشلسي الإنكليزي قبلها بيوم على الملعب عينه.

في المباراة الأولى على ملعب "مرسيدس-بنز" سجل ديزيريه دويه (78) والبديل عثمان ديمبيليه (90+6) هدفي سان جرمان الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد المدافعين الإكوادوري وليام باتشو (82) والبديل لوكاس هرنانديز (90+2). كما تعرض لاعب بايرن جمال موسيالا لاصابة قوية وخرج من الملعب (45+3).

قال الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان بعد فوز فريقه "كانت المباراة حماسية للغاية، كما توقعنا، وقد أظهر الفريقان أفضل ما لديهما".

وأضاف "نحن سعداء، في النهاية كانت المباراة جنونية بعض الشيء، مع النقص العددي بطرد لاعبين".

من جانبه، أعرب البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن عن أسفه قائلاً "لم نُكافأ، لكن الأداء الذي قدمناه كان بالضبط ما كنا نحتاجه ضد باريس سان جرمان".

وأضاف "كان من الممكن تحقيق الفوز اليوم، لكن هذه هي كرة القدم، تُحسم الأمور بالتفاصيل. كان من الممكن أن تكون النتيجة 1-0 أو 2-0 لصالحنا".

وتابع "كانت مباراة حماسية للغاية وعلى مستوى عالٍ للغاية".

وتعرض لاعب وسط بايرن، موسيالا لاصابة خطيرة بعدما التوى كاحله عند ملامسته للأرض ليغادر الملعب على حمالة، ويحلّ سيرج غنابري بدلا بعد العودة من الاستراحة.

وافتتح دويه التسجيل لسان جرمان بعدما أحبط البرتغالي جواو نيفيش هجمة مرتدة بافارية وتبادل الكرة مع حكيمي، ووجد دويه على حافة منطقة الجزاء ليسدد الاخير أرضية إلى القائم القريب لم يتمكن نوير من صدها (78).

وطرد باتشو بالبطاقة الحمراء بعد ضربه ليون غوريتسكا اثر صراع على كرة عالية (82)، قبل أن يطرد لاعب بايرن السابق هرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما ضرب بمرفقه البديل البرتغالي رافايل غيريرو.

وبخلاف مجريات اللعب، نجح ديمبيليه الذي كان قد اصاب العارضة قبلها بقليل، في هز الشباك البافارية بقدمه اليمنى بعد عمل فردي رائع من حكيمي الذي تلاعب بثلاثة بافاريين (90+6).

- مباراة جنونية في ملعب ميتلايف -حقق ريال مدريد الفوز على دورتموند بعدما تقدّم باكرا بهدفي غونسالو غارسيا (10) وهو الرابع له في هذه المسابقة، وفران غارسيا (20)، قبل أن تشتعل المباراة في الدقائق الاخيرة حين قلّص البديل ماكسيميليان باير الفارق (90+2)، وأعاد مبابي فارق الهدفين (90+4). سجل الغيني سيرهو غيراسي هدفا لدورتموند من ركلة جزاء (90+8) طرد على اثرها المدافع دين هاوسن من دون أن ينجح النادي الالماني في قلب الطاولة على منافسه.

وتساوى غونسالو غارسيا وغيراسي في صدارة ترتيب الهدافين مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) والبرازيلي ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي) بـ 4 أهداف لكل منهم.

ويعود اللقاء الاخير بين ريال ودورتموند قبل هذه الامسية إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا، حين تغلب النادي الملكي على الفريق الالماني 5-2.

ردّ ريال على تهديد برانت من ضربة رأسية مرت بجانب المرمى بعد 6 دقائق من الصافرة، بهدف السبق عبر المهاجم الشاب غارسيا ابن الـ 21 عاما بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما ارتقى للكرة وسددها مباشرة من مسافة قريبة اثر عرضية من التركي أردا غولر من خارج المنطقة (10).

ولم يكد دورتموند يستفيق من صدمة الهدف الاول حتى تلقى الثاني بعد 10 دقائق بعد تمريرة عرضية زاحفة داخل المنطقة من الوافد الجديد البريطاني ترنت ألكسندر-أرنولد تابعها فران غارسيا المندفع من الخلف بقدمه اليسرى في الشباك، في أول أهدافه في المسابقة.

وشهدت الدقائق المحتسبة بدلا عن ضائع "سيناريو هيتشكوكي" قلّ نظيره مع تسجيل ثلاثة أهداف، حين نجح البديل ماكسيميليان باير في تقليص الفارق في الدقيقة الثانية بعد كرة أخطأ الالماني أنتونيو روديغر في ابعادها، ليسيطر عليها المهاجم الالماني ويسددها بقدمه اليمنى عجز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن صدها، قبل أن يرد عليه مبابي بعد دقيقتين بمقصية استعراضية اثر تمريرة جديدة من غولر.

ولم تتوقف الاثارة عند هذا الحد، اذ طرد الحكم مدافع ريال دين هاوسن بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على غيراسي واحتسب ركلة جزاء ترجمها الغيني بنفسه بنجاح (90+8)، لتنطلق صافرة النهاية معلنة تأهل النادي الملكي.