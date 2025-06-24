الأهلي المصري ينضم لقائمة «9 فرق مودعة لمونديال الأندية 2025»

انضمّ فريقا الأهلي المصري وبورتو البرتغالي إلى قائمة الفرق التي ودّعت كأس العالم للأندية 2025، بعد تعادلهما فجر اليوم الثلاثاء بنتيجة (4-4)، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، في دوري مجموعات البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وبخروجهما، ارتفع عدد الفرق التي غادرت البطولة رسميًا إلى تسعة فرق، من بينها ثلاثة فرق عربية، هي: الأهلي المصري، الوداد المغربي، والعين الإماراتي. وكان الوداد والعين قد ودّعا البطولة مبكرًا مع نهاية الجولة الثانية، بعد تواجدهما في المجموعة السابعة.

وتبقى الآمال العربية معلقة على الترجي التونسي والهلال السعودي، حيث يتوجب عليهما الفوز في الجولة الأخيرة، وانتظار نتائج أخرى لصالحهما لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي (دور الـ16).

وشهدت البطولة خروج فرق بارزة من القارات الأخرى، حيث ودّع أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا) المنافسات مبكرًا، بعد تلقيه هزيمتين قاسيتين، واستقباله 16 هدفًا في مباراتين، أمام كل من بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي ضمن المجموعة الثالثة.

كما ودّع ممثلا آسيا، أوراوا ريد دياموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي البطولة من الجولة الثانية، بعد فشلهما في تحقيق أي نقطة في مجموعتيهما الخامسة والسادسة.

وانضم إليهما بنفس السيناريو ممثلا أمريكا الشمالية: لوس أنجلوس الأميركي وباتشوكا المكسيكي، اللذان غادرا المنافسات دون نقاط في المجموعتين الرابعة والثامنة.