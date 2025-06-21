بحارس شجاع ولمسة فنان.. الترجي يحقق أول فوز للعرب في كأس العالم للأندية 2025؟ (فيديو)

بحارس شجاع ولمسة فنان.. حقق الترجي التونسي أول فوز للفرق العربية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا بفوزه على لوس أنجلوس الأميركي 1-0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة في لقاء مثير شهد تألقاً منقطع النظير لرجل المباراة النجم الجزائري يوسف بلايلي والحارس الفذ بشير بن سعيد.

في البداية بلايلي سجل هدف فوز الترجي ضد لوس أنجلوس الأمريكي في كأس العالم للأندية 2025



أول هدف للاعب عربي في البطولة

أول فوز لفريق عربي في البطولة

أول لاعب عربي يفوز بجائزة رجل المباراة في البطولةpic.twitter.com/r2la2o5QZ5 — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) June 21, 2025

وسجل بلايلي (33 عاماً) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، قبل أن يتصدى بن سعيد لركلة جزاء نفذها الغابوني دينيس بوانغا (90+9)، ليمنحا فريقهما أول ثلاث نقاط وتصبح حظوظه بالتأهل إلى ثمن النهائي بين يديه، حين يلاقي تشلسي الإنجليزي الثلاثاء المقبل على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

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للتاااااااااااااااااااااااااااااااااريخ! لحظة للتاريخ هنا يا رفاق!



بشير بن سعيد حارس الترجي يتصدى لضربة جزاء في الدقيقة 100 وينقذ الترجي التونسي! ♥️🤯🇹🇳



تصدي تاريخي في المونديال، أول انتصار عربي في المونديال.

pic.twitter.com/jtcG2Wdei5 — عمرو (@bt3) June 21, 2025

وكان تشلسي خسر بشكل مفاجئ أمام فلامنغو البرازيلي 1-3، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن فلامنغو، والأهداف عن الترجي، فيما ودّع لوس أنجليس أف سي المسابقة.

وبات الترجي بحاجة إلى الفوز على تشلسي لضمان التأهل.

ويعتبر الفوز الأول لفريق عربي في البطولة بعدما كانت المباريات الماضية قد أسفرت عن تعادل الأهلي المصري مع انتر ميامي سلباً، وخسارته أمام بالميراس البرازيلي 0-2، وخسارة العين الإماراتي أمام يوفنتوس الإيطالي 0-5 والترجي أمام فلامينغو البرازيلي 0-2 والوداد المغربي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-2، فيما تعادل الهلال السعودي مع ريال مدريد الإسباني 1-1.