رسالة من قائد منتخب العراق أيمن حسين إلى الأردنيين

وجّه قائد المنتخب العراقي أيمن حسين رسالة شكر إلى الأردن والأردنيين بعد مغادرته المملكة، عبّر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، خلال الأسبوع الذي قضاه في ضيافة عدد من نجوم المنتخب الأردني وبعض المشجعين.

وقال أيمن حسين في رسالة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً للأردن وأهل الأردن على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، أسبوع في الأردن وكأنني بين أهلي وناسي، حقاً عشت أياماً جميلة بين إخوتي وأصدقائي، أسأل الله أن يحفظكم جميعاً".

وكان أيمن حسين قد شارك في المباراة الأخيرة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بين العراق والأردن التي انتهت بفوز معنوي ل"أسود الرافدين" 1-0 بعدما كان المنتخب الأردني قد ضمن بطاقة التأهل التاريخي للمونديال بحلوله ثانياً في المجموعة خلف المنتخب الكوري الجنوبي.

وبعد انتهاء مباراة الأردن والعراق حظي أيمن حسين بترحيب كبير من الجماهير الأردنية لاسيما أنه يرتبط بعلاقة قوية مع لاعبي "النشامى" ولقي هتافات خاصة من الجماهير في استاد عمان الدولي عندما ارتدى قميص المنتخب الأردني عقب المباراة وعناقه ومباركته للاعبي الأردن على التأهل يتقدمهم موسى التعمري وإحسان حداد اللذان نشرا صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعهما مع أيمن حسين داخل منازلهم.