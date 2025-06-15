هونغ كونغ تستضيف كأس السوبر السعودي

ستكون هونغ كونغ مسرحاً لمسابقة الكأس السوبر السعودي المقررة بين 19 و23 أغسطس بمشاركة أربعة فرق.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان: «وقّع الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي مجموعة (SMC) اتفاقية مع شركة (SUM KM Sport) تستضيف بموجبها هونغ كونغ كأس السوبر السعودي في خطوة تعكس التوسّع العالمي للبطولة، وتعزّز مكانة الكرة السعودية». وأضاف أن «إقامة السوبر السعودي في هونغ كونغ استمرار لاستراتيجية البطولة في إقامة عدد من نسخها خارج المملكة، بهدف بناء شراكات دولية استراتيجية تعزز انتشار كرة السعودية».