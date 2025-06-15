الترجي التونسي يطلب المجد في أميركا

تشهد الكرة التونسية حضوراً قوياً في كأس العالم للأندية نسخة 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مشاركة الترجي الرياضي التونسي، حامل اللقب المحلي وممثل قارة إفريقيا، ضمن النسخة التاريخية الموسعة، بمشاركة 32 فريقاً.

ووصل الترجي إلى المونديال بعد تصنيفه ضمن أفضل فرق إفريقيا في آخر أربع سنوات، بحسب الاتحاد القاري، ليكون ضمن الرباعي الإفريقي إلى جانب الأهلي المصري، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي. وهذه المشاركة المونديالية الرابعة في تاريخ الترجي بعد مشاركاته في 2011 و2018 و2019.

ونجح الترجي في الوصول إلى البطولة بعد موسم محلي متميز، حقق فيه ثلاثية الدوري والكأس والسوبر المحلي، إذ يُعوّل المدرب ماهر الكنزاري على تنظيم دفاعي محكم، وقدرات هجومية مرتدة سريعة.

ويزخر الترجي بعدد من اللاعبين البارزين في خط الدفاع المتماسك بقيادة قلبي الدفاع، وخط وسط صناعة اللعب والتمريرات، والأجنحة القاطرة للهجمات المرتدة.

ووقع الترجي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فلامنغو البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس)، وتشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا 2021)، وكلوب ليون المكسيكي الذي تأهل من الملحق الأخير.

وستكون المنافسة صعبة للغاية للفريق التونسي أمام فلامنغو وتشيلسي وهما ناديان عالميان بعناصر قوية وخبرات دولية، لذلك فإن الترجي مطالب بتقديم أقصى إمكاناته لتحقيق إنجاز تاريخي يبقى حلماً للفرق الإفريقية، بعد تقدم محدود في النسخ السابقة.

ويمتلك الترجي التونسي فرصة ذهبية لإعادة كتابة التاريخ في نسخة استثنائية من المونديال، ضمن مجموعة تضم الأكثر تطوراً وخبرة على الصعيد العالمي، وستكون المنافسة على أشدها.

مواعيد مباريات الترجي

17 يونيو: الترجي - فلامنغو (الساعة 5:00 صباحاً)

21 يونيو: الترجي - كلوب ليون (الساعة 2:00 صباحاً)

25 يونيو: الترجي - تشيلسي (الساعة 5:00 صباحاً)