نجوم بمليارات وآخرون بعشرات الآلاف.. فجوة فلكية صادمة في كأس العالم للأندية 2025!

تكشّفت فجوة فلكية في القيم السوقية بين اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق فجر الأحد (الساعة 4:00 بتوقيت الإمارات) بمباراة الافتتاح بين الأهلي المصري وانتر ميامي الأميركي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي وقت تصل فيه القيمة السوقية لبعض اللاعبين إلى أرقام فلكية، يظهر في المقابل لاعبون لا تتجاوز قيمهم عشرات الآلاف من اليوروهات، في مشهد يعكس التباين الكبير بين النخبة الأوروبية والفرق القادمة من قارات أخرى، وعلى سبيل المثال تصل قيمة كل من ثلاثي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام إلى 180 مليون يورو، بينما يحل تياغو ألميدا من فريق بوتافوغو البرازيلي كأغلى لاعب من خارج أوروبا بقيمة تبلغ 25 مليون يورو.

وفي المقابل، كانت الصدمة الكبرى في الفارق الكبير بين أغلى النجوم وأقل اللاعبين قيمة سوقية في مونديال الأندية وهم عناصر أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذين لا تتجاوز قيمة أفضلهم 200 ألف يورو فيما تقل لدى البعض منهم عن 100 ألف يورو مثل المدافع أنجل برلانغا أو المهاجم ماير بيفان!.



أندية بمليار… وأخرى لا تتجاوز 5 ملايين!

وعلى صعيد الأندية، تتصدر أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي قائمة الأكثر قيمة سوقية إذ فاقت تشكيلات كل منهما مليار يورو، بينما لا تتجاوز القيمة الإجمالية لأندية مثل أوكلاند سيتي النيوزيلندي أو فرق أمريكا الوسطى حاجز خمسة ملايين يورو.

وفي مقارنة أخرى، فإن مجموع قيم لاعبي العين الإماراتي تصل إلى 46.49 مليون يورو وهي تفوق بـ10 أضعاف قيمة لاعبي أوكلاند سيتي التي تصل 4.58 مليون يورو فقط!، بحسب "ترانسفير ماركت" المختص بأرقام وقيم اللاعبين والأندية.

هل ينعكس التفاوت الاقتصادي على الأداء؟

التفاوت الاقتصادي بين الأندية والأرقام الصادمة في أسعار اللاعبين قد تنعكس سلباً على مستوى الأداء الفني في المباريات إذ تحوم التساؤلات تشير التوقعات إلى أن مباريات في كأس العالم للأندية سيكون عنوانها العريض: "صراع النخبة والقادمون من الهامش".

فهل تشكل الفجوة الاقتصادية بين الأندية ضربة للمباريات على الصعيد الفني؟ وهل سنشهد نتائج كارثية بالثمانية والعشرة على سبيل المثال خصوصاً في المباريات التي يكون طرفها أوكلاند سيتي؟ لاسيما أن ضربة البداية للفريق النيوزيلندي ستكون أمام بايرن ميونيخ الألماني غداً الأحد (20:00 مساء بتوقيت الإمارات).