بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل.. طارمي مهدد بالغياب عن مونديال الأندية

يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي أزمة تتعلق بمهاجمه الإيراني مهدي طارمي، الذي قد يتغيب عن بطولة كأس العالم للأندية 2025، بسبب الأوضاع الأمنية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.

وتسببت الحرب الجارية في تجميد حركة الطيران داخل إيران، ما أدى إلى بقاء طارمي عالقاً في العاصمة طهران، في وقت وصلت فيه بعثة إنتر إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية استعداداً لانطلاق مشوارها في البطولة.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الإيطالي مشواره في كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي، وهي المباراة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد كريستيان كيفو. لكن مشاركة طارمي في اللقاء الأول باتت موضع شك كبير، في ظل استمرار تعليق الرحلات الجوية وعدم وضوح جدول استئنافها.

ويعتمد انضمام اللاعب للبعثة على رفع القيود المفروضة خلال الساعات القادمة، إلا أن تصاعد التوترات قد يحول دون لحاقه بالبطولة نهائياً.

يُذكر أن إنتر ميلان يتواجد ضمن مجموعة تضم كلاً من ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني، بينما تفتتح البطولة بلقاء يجمع الأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي مساء السبت.