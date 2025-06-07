مكافأة منتخب الأردن من "فيفا" بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

حقق المنتخب الوطني الأردني إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يُعد خطوة فارقة في مسيرة الكرة الأردنية، ويفتح الباب أمام مكافآت مالية كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال موقع "بصراحة نيوز" الأردني إنه بحسب المعايير المالية المعتمدة من "فيفا"، يحصل كل منتخب متأهل إلى النهائيات على 1.5 مليون دولار كمساهمة أولية تُصرف قبل انطلاق البطولة، لتغطية تكاليف المعسكرات التدريبية، والسفر، والتجهيزات اللوجستية المرتبطة بالإعداد.

أما بعد المشاركة في البطولة، فيضمن المنتخب الأردني 9 ملايين دولار على الأقل، وهي المكافأة المخصصة للمنتخبات المشاركة في الدور الأول، حتى وإن لم تتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وبذلك، يصل إجمالي ما سيحصل عليه الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى 10.5 مليون دولار، ما يمثل دعمًا نوعيًا للاتحاد قد يُسهم في تطوير البنية التحتية للمنتخبات الوطنية وبرامج إعداد اللاعبين على المدى البعيد.

وأوضح الموقع وفقاً لمصادر مطلعة أن هذه المبالغ تُحوّل إلى الاتحاد الوطني، وليس مباشرة إلى اللاعبين أو الكوادر التدريبية، ما لم يقرر الاتحاد توزيع جزء منها كمكافآت خاصة ضمن نظام داخلي.