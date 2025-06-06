توتنهام يقيل بوستيكوغلو رغم الفوز بـ «يوروبا ليغ»

اقال نادي توتنهام الانجليزي لكرة القدم مدربه الأسترالي أنج بوستيكوغلو الجمعة، وذلك بعد اسبوعين من قيادته للفوز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» وانهاء 17 عاما من دون أي لقب وتحديدا منذ فوزه بكأس الرابطة عام 2008.

وأفاد نادي شمال لندن في بيان بأنه «أُعفي من مهامه» بعد مراجعة الأداء اثر موسم ضعيف في الدوري الإنكليزي الممتاز أنهاه في المركز السابع عشر.

وتابع عبر حسابه الرسمي «بعد مراجعة الأداء وبعد تفكير عميق، يمكن للنادي أن يعلن أن أنج بوستيكوجلو أُعفي من مهامه».

وكان توتنهام تعاقد مع بوستيكوغلو (59 عاما) قبل عامين بالتمام والكمال من سلتيكس الاسكتلندي، وقاده للفوز على مانشستر يونايتد 1-0 في نهائي «يوروبا ليغ» وإلى احراز لقبه الاوروبي الاول بعد 41 عاما من الانتظار، كما حجز مقعدا له في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بيد أن الأسترالي دفع غاليا ثمن نتائج فريقه الكارثية في الدوري الممتاز حيث حقق توتنهام أسوأ نتيجة له منذ انشاء «بريميرليغ» عام 1992، ومنذ أن هبط من مصاف أندية النخبة في موسم 1976-1977.

خسر توتنهام 22 من مبارياته الـ 38 في الدوري الذي انهاه في المركز السابع عشر مباشرة أمام الثلاثي الهابط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) ليستر سيتي وإيبسويتش تاون وساوثمبتون.

وجاء في البيان «خلص مجلس الإدارة بالإجماع إلى أن التغيير يصب في مصلحة النادي».

وأضاف «مع أن الفوز بالدوري الأوروبي هذا الموسم يُعدّ من أعظم لحظات النادي، إلا أننا لا نستطيع أن نبني قرارنا على مشاعر مرتبطة بهذا الانتصار».

قرر رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي، وهو من أكثر الرؤساء تبديلا للمدربين، الاستغناء عن بوستيكوغلو الذي كان عقده يمتد حتى عام 2027، على الرغم من التعويضات الباهظة التي سيُضطر لدفعها مُجددا.

«أنجيل»، كما يُطلق عليه في إنجلترا، هو خامس مدرب يُقيله ليفي في السنوات الست الماضية.

قال بوستيكوغلو في بيان بعد إقالته «واجهت تحديات كثيرة وصخبا كبيرا نتيجة لمحاولة تحقيق ما اعتبره الكثيرون مستحيلا».

واضاف «عندما أتأمل فترة تدريبي لتوتنهام، يغمرني شعور بالفخر. ستظل فرصة قيادة أحد أندية كرة القدم الإنكليزية العريقة وإعادة المجد الذي يستحقه، محفورتين في ذاكرتي طوال حياتي».

وتابع «إن مشاركة هذه التجربة مع كل من يُحب هذا النادي بصدق، ورؤية أثرها عليهم، هو أمر لن أنساه أبدا. كانت تلك الليلة في بلباو تتويجا لعامين من العمل الجاد والتفاني والإيمان الراسخ بالحلم».

وتتداول الصحافة المحلية اسمي الدنماركي توماس فرانك (51 عاما) مدرب برنتفورد والبرتغالي ماركو سيلفا (47 عاما) المشرف على فولهام من بين المرشحين لخلافته.

أنهى بوستيكوغلو الموسم ما قبل الماضي في المركز الخامس، لكنه عانى في الموسم المنصرم من سلسلة من الإصابات التي أثرت على اللاعبين الأساسيين.