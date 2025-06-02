الفرنسي داميان كومولي مديراً عاماً لنادي يوفنتوس

عُيّن الفرنسي داميان كومولي مديرا عاما لنادي يوفنتوس الإيطالي كما أعلن الأخير الأحد.

وأصدر يوفنتوس بيانا جاء فيه "يستقبل يوفنتوس داميان كمولي الذي سينضم الى النادي في الرابع من يونيو 2025 في منصب المدير العام. سيكون داميان مسؤولا عن قطاع كرة القدم بالإضافة الى قسمي التجارة والتسويق".

ونقل البيان عن كومولي قوله "أنا سعيد وأشعر بالامتياز للانضمام الى هذا النادي الذي يملك تاريخا رائعا وهوية ورؤية طموحة. منذ اليوم الأول سأضع خبرتي في متناول يوفنتوس مع الهدف الأهم وهو تحقيق الفوز كما عودنا يوفنتوس على ذلك وكما ينتظر مشجعوه".

وسبق لكومولي (53 عاما) أن عمل مديرا رياضيا في اندية سانت اتيان وليفربول الإنكليزي وفنربهتشه التركي وتولوز.

وينضم كومولي الى يوفنتوس النادي الأكثر عراقة في إيطاليا والفائز بالدوري الإيطالي 36 مرة ودوري الابطال مرتين لكن فريق "السيدة العجوز" خرج من موسم صعب حيث احتل الفريق بصعوبة المركز الرابع المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، وقد شهد الموسم إقالة المدرب تياغو موتا واستبداله بالكرواتي ايغور تودور.

