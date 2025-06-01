سان جيرمان يسحق إنتر بالخمسة.. ويتوج بدوري الأبطال للمرة الأولى

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز العريض على إنتر الإيطالي 5-0 في المباراة النهائية، اليوم السبت، على استاد "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ الألمانية.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان النجم المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 12، والفرنسي ديزيري دوي (20 و63)، والأرميني كافارا سيخيليا (73)، والفرنسي مايولو (86).

وسيطر المدرب الإسباني لويس إنريكي على مجريات المباراة بالكامل معتمداً على طريقة "التيكي تاكا"، في وقت عانى انتر الأمرين أمام الهجمات باريسية والضغط المتواصل.

وبدا مدرب إنتر الإيطالي سيموني إنزاغي منهاراً فنياً ونفسياً أمام قلة حيلة فريقه وتراجع أداء نجومه بشكل مريب، إذ كثرت الأخطاء في كل أرجاء الملعب، وتكشفت المساحات في ملعبه ما منح باريس سان جيرمان فرصة الوصول السلس إلى مرمى الحارس السويسري سومر الذي سقط ضحية أخطاء دفاعية لا تغتفر.

وحاول إنتر تقليص النتيجة ولكنه لم يقدم واحد بالمئة من الأداء التكتيكي الناضج الذي أظهره أمام برشلونة في الدور نصف النهائي.