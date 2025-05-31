زيكو يصف أنشيلوتي بـ «الرجل المناسب لإعادة أمجاد البرازيل»

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية زيكو، إن السجل الحافل للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، باستخراج الأفضل من اللاعبين البرازيليين، يجعله الرجل المناسب لإعادة «سيليساو» إلى مجده السابق.

ووعد أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي السابق، بأن يعيد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، إلى منصة التتويج، بعد أن أصبح أول مدرب غير برازيلي يتولى المسؤولية منذ ستة عقود.

وسبق لأنشيلوتي الإشراف على تدريب العديد من النجوم البرازيليين اليافعين، أمثال فينيسيوس جونيور في ريال، مساهماً في تحويل صورة ابن الـ24 عاماً من شخصية غير جادة بسبب انعدام ثباته، إلى أحد أكبر نجوم الدوري الإسباني.

من جهته، يُعد زيكو أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص «سيليساو»، ورأى أن فهم أنشيلوتي وخبرته يجعلانه الرجل المناسب للوظيفة.

وقال: «عمل أنشيلوتي مع لاعبين برازيليين.. ولقد أصبح بطلاً مع لاعبين برازيليين مرات عدة، ولطالما أشاد باللاعبين البرازيليين ووضعهم في موقف جيد لمساعدته».

وأضاف: «لديه فهم واسع، يحب كرة القدم، وتتشابه مقاربته لكرة القدم كثيراً مع التفكير البرازيلي».