ريال مدريد يتفق مع ليفربول على ضم أرنولد قبل مونديال الأندية

تعاقد ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، مع المدافع الإنجليزي الدولي ترنت ألكسندر-أرنولد، بعقد لستة مواسم حتى صيف 2031، قادماً من ليفربول، وفقاً لما أعلن نادي العاصمة في بيان أمس.

وقال النادي «توصل ريال مدريد وليفربول إلى اتفاق للتعاقد مع ترنت ألكسندر-أرنولد للمواسم الستة المقبلة، من أول يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2031».

وكان عقد الظهير الأيمن مع ليفربول ينتهي في نهاية الشهر المقبل، لكن ريال دفع مبلغاً للتعاقد معه حتى تتسنى له المشاركة في مونديال الأندية الذي ينطلق في 13 يونيو. وأمضى أرنولد (26 عاماً) مسيرته كلها في ليفربول، حيث فاز بألقاب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإنجليزي مرتين، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة مرتين، وكأس الدرع الخيرية.

وسيلعب أرنولد تحت قيادة لاعب ليفربول السابق الإسباني شابي ألونسو، المنتقل إلى الإدارة الفنية لريال مدريد قادماً من باير ليفركوزن الألماني.