زين الدين زيدان لا يطيق الانتظار حتى يدرب منتخب فرنسا

أكد نجم كرة القدم السابق الفرنسي زين الدين زيدان إنه يحلم في تدريب منتخب "الديوك" بعد انتهاء كأس العالم 2026.

وقال الأسطورة الفرنسي صاحب هدفين من ثلاثية بمرمى البرازيل في نهائي كأس العالم 1998 في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "أشعر أنني مؤهل للإشراف على المنتخب الفرنسي، حيث لعبت وقضيت قرابة 12 و13 و14 عاما كلاعب، بالطبع إنه حلم.. لا أطيق الانتظار".

ويتولى ديدييه ديشان (56 عاما) زميل زيدان في خط الوسط والفائز معه بكأس العالم وكأس أوروبا 2000، مسؤولية تدريب منتخب فرنسا منذ عام 2012، وقاده للفوز بكأس العالم في روسيا 2018 وإلى وصافة مونديال قطر 2022 حين خسر أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بركلات الترجيح.

وكان ديشان أعلن أنه سيضع حداً لمسيرته مع المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان زيدان قد تولى قاد ريال مدريد الإسباني إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وإلى لقبين في الدوري، إلّا انه غاب عن دكة المدربين منذ انتهاء فترته الثانية مع ريال مدريد عام 2021.