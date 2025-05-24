هدف قاتل يمنح بيراميدز أمل التتويج التاريخي بدوري أبطال إفريقيا

اقتنص بيراميدز المصري تعادلا قاتلا من مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-1 السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتوريا، ضمن ذهاب المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

تقدم البرازيلي لوكاس ريبيرو (54) لصنداونز ثم أدرك المغربي وليد الكرتي (90+2) التعادل لبيراميدز.

وسيكون الحسم الاسبوع المقبل عندما يستضيف بيراميدز لقاء الإياب على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، حيث يأمل في استغلال نتيجة الذهاب ليظفر باللقب على أرضه وأمام جماهيره.

ولا يزال فريق "الأهرامات" ضمن السباق على لقب الدوري المصري مع الأهلي، وسيخوض نهائي كأس مصر ضد الزمالك بعد النهائي القاري.

ويتطلع الفريق "السماوي" الذي كان يعرف سابقا باسم الأسيوطي وتم تغيير اسمه عام 2018 الى بيراميدز، لأن يصبح رابع فريق مصري يتوج باللقب بعد الأهلي (12 مرة آخرها 2024) والزمالك (5 مرات آخرها 2002) والاسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة (1969) فيما خسر غزل المحلة النهائي مرة واحدة (1974).

في المقابل، يتطلع صنداونز الى لقبه الثاني بعد 2016، وتاليا كسر هيمنة فرق المنطقة الشمال عربية المستمرة منذ 2017 بواقع مرتين للوداد المغربي (2017 و2022) ومرتين للترجي التونسي (2018 و2019) وأربع مرات للأهلي (2020 و2021 و2023 و2024)، علماً أن ماميلوي كان قد خسر النهائي عام 2001 أمام الأهلي.

وسيطر الفريق المضيف نسبيا على مجريات الشوط الأول حيث كان الأكثر استحواذا وعمل على بناء الهجمات من منطقته باتجاه مرمى الفريق المصري الذي تكتل في الوسط الدفاعي، فيما اعتمد على المرتدات السريعة التي قادها غالبا في خط الوسط المغربي الكرتي والمهاجم الكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي.

ولم تطل فترة جس النبض، حيث اضطر الحارس المصري أحمد الشناوي الى التألق ليتصدى لكرة ارتدت إليه بالخطأ من زميله أحمد سامي الذي حاول إبعاد كرة خوليسو موداو (7)، ثم ابعد الشناوي تسديدة بعيدة أطلقها المهاجم الجنوب إفريقي إكرام راينرس (9).

وأهدر ماييلي فرصة مؤاتية كانت كفيلة لتضع الفريق المصري في المقدمة بعدما سدد بجانب المرمى بعد تمريرة من إبراهيم عادل (16). ومنح عادل تمريرة أخرى لماييلي إلا ان تسديدته علت المرمى هذه المرة (19).

واستعاد أصحاب الأرض زمام المبادرة، وسدد البرازيلي أرثور سايلس من مشارف منطقة الجزاء بجانب مرمى الشناوي (26)، كما مرت رأسية راينرس بجانب المرمى (36)، واضاع ماييلي فرصة أخرى لبراميدز إثر مرتدة خاطفة حيث سدد بجانب القائم وهو مواجها الشباك (42).

وشدد فريق "البرازيليين" ضغطه مطلع الشوط الثاني، حيث تراجع الفريق المصري أكثر الى منطقته، وكاد أحمد عاطف ان يخطف التقدم إلا أن تسديدته افتقدت للتركيز (47)، ثم جاء العقاب عبر ريبيرو الذي استغل ارتباكا غير مبرر لدى الدفاع المصري في إبعاد الكرة ليسكن الكرة في شباك الشناوي (54).

ومنح الهدف الثقة للاعبي ماميلودي الذين ضاعفوا تهديدهم للمرمى المصري، فتراجع ضغط بيراميدز على دفاع خصمهم مع عشوائية في تنفيذ المرتدات حيث برز الظهير المغربي محمد الشيبي بتسديدتين لم تشكلا الخطر على مرمى الحارس الدولي رونوين وليامس.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، شن لاعبو بيراميدز هجمة منسقة فأرسل مهند لاشين كرة عرضية متقنة لينسل المخضرم الكرتي ويحول الكرة براسه الى الشباك مانحاً فريقه تعادلا بطعم الفوز (90+4).

- الإياب بحضور جماهيري بدعم وزاري -يتسع ملعب الدفاع الجوي في القاهرة لثلاثين ألف متفرج، لكن بيراميدز يفتقد لقاعدة جماهيرية حقيقية، سيحاول التعويض بدعم وزاري وشراكات طلابية.

ولم تشهد مباريات بيراميدز سواء بالدوري أو الكأس في مصر أو دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حضورا جماهيريا يتجاوز 500 من مشجعيه، وهو ما ينبئ بأزمة في مساندة الفريق في إياب النهائي، حيث لا يتمتع بقاعدة جماهيرية واضحة في بلد يتخطى عدد سكانه المئة مليون نسمة.

وتعهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بمساعدة بيراميدز على إيجاد حل لأزمة الحضور في مباراة الإياب.

قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "الوزارة تدعم أي فريق مصري يشارك على المستوى القاري أو العالمي، والوزير اطمأن بنفسه على استعدادات بيراميدز وسيكون متواجداً لدعم الفريق في المباراة النهائية".

وأكد الشاذلي أن الوزارة ستدعم بيراميدز عن طريق حضور جماهيري من المنتمين لمراكز الشباب من القاهرة وبعض المحافظات الأخرى.

أضاف أن الوزارة تنسق الترتيبات مع بيراميدز حتى يكون المشهد الجماهيري لائقاً بممثل مصر "نتمنى تتويج بيراميدز باللقب لأول مرة في تاريخه لاستكمال إنجازات الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابقة في البطولة".