ريال مدريد يتعاقد مع مدافع صغير بـ59 مليون دولار

تعاقد ريال مدريد مع المدافع الإسباني دين هاوسن من بورنموث الانجليزي اليوم السبت، بعدما توصل الناديان لاتفاق مقابل 50 مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار أميركي).

ولفت المدافع البالغ 20 عاما الانظار في موسمه الوحيد في الدوري الانجليزي الممتاز، بعد انتقاله من يوفنتوس الايطالي في عام 2024 مقابل 17 مليوناً.

وجاء في بيان النادي الملكي: "توصل ريال مدريد وبورنموث لاتفاق حول انتقال اللاعب دين هاوسن، والذي سينضم الى نادينا في المواسم الخمسة المقبلة، من الأول يونيو 2025 حتى 30 حزيران 2030".

بدوره، أكد بورنموث على أن فريق العاصمة الاسبانية "فعّل قيمة البند الجزائي البالغ 50 مليون جينه استرليني"، فيما أفادت تقارير اعلامية بأن ناديي هاوسن السابقين، يوفنتوس وملقة الإسباني، سيستفيدان أيضا من الصفقة.

وسارع بطل إسبانيا الموسم الماضي الى التعاقد مع المدافع عقب ابداء العديد من الأندية الانجليزية اهتمامها بالدولي الإسباني.

وسيكون هاوسن ضمن تشكيلة ميرينغي المُشاركة في كأس العالم للاندية المقامة في الولايات المتحدة هذا الصيف، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الهلال السعودي في 18 يونيو في ميامي.

وانتقل المدافع، المولود في هولندا، مع عائلته الى اسبانيا بسن الخامسة ولعب في صفوف اكاديمية نادي ملقة.

وخاض اللاعب الشاب مباراته الدولية الاولى بمواجهة هولندا نفسها، وأسهم في حينها بفوز "لا روخا" في مارس وتأهله الى نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية.

وعانى ريال بشدة في الناحية الدفاعية هذا الموسم، فخسر 14 مباراة في جميع المسابقات وخرج منه خالي الوفاض من أي لقب.

ويترك مدرب ريال، الايطالي كارلو أنشيلوتي منصبه ليستلم قيادة المنتخب البرازيلي مع نهاية الموسم، فيما من المتوقع ان يخلفه مدرب باير ليفركوزن الالماني شابي ألونسو.

كذلك، يقترب المدافع الانجليزي الدولي ترنت ألكسندر-أرنولد من الانضمام الى تشكيلة النادي الملكي مع نهاية الموسم الحالي.