5 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في انجلترا

يتنافس خمسة مدربين على جائزة أفضل مدير فني في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، آرني سلوت مدرب ليفربول، وإيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، ونونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتينجهام فورست، وتوماس فرانك مدرب برينتفورد وفيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون.

وسيتم دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، الذي سيتم الإعلان عنه بعد نهاية الموسم.

ويتصدر قائمة المرشحين أرني سلوت بعد قيادة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول مدرب هولندي في التاريخ يرفع الكأس.

وبدت خلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول مهمة مستحيلة، لكن سلوت جعلها تبدو سهلة، حيث ورث إلى حد كبير نفس تشكيلة سلفه، وحافظ على أسلوب اللعب المبني على الاستحواذ ، ليحصد اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم، ويعادل الرقم القياسي لمانشستر يونايتد الذي حقق 20 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي موسمه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، يقود فرانك فريقه برينتفورد إلى قمة مستواه، ويتجه نحو تحقيق أفضل مركز على الإطلاق ، وربما التأهل الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

ويحتل برينتفورد المركز الخامس في قائمة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 63 هدفا، رغم رحيله هدافه إيفان توني في فترة الانتقالات الصيفية.

من جانبه، تجاوز نيوكاسل بقيادة مدربه هاو بالفعل رصيده من النقاط التي حصدها الموسم الماضي، ومازال ينافس بقوة على المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقاد هاو فريقه نيوكاسل لتحقيق بعض الانتصارات البارزة على فرق مثل أستون فيلا، ونوتينجهام فورست، وأرسنال، ومؤخرا تشيلسي، ويتطلع نيوكاسل إلى معادلة أفضل مركز له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي حققه في موسمي 1995/1996 و1996/1997.

وحقق نونو تحولا ملحوظا منذ توليه المسؤولية الفنية في ملعب سيتي جراوند كانون الأول 2023، بعد أن أنقذ نوتينجهام فورست من الهبوط الموسم الماضي.

وفي أول موسم كامل له كمدرب رئيسي، نجح نونو في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يزال بإمكان المدرب البرتغالي قيادة فريقه إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وقد فاز بجائزة مدرب الشهر ثلاث مرات هذا الموسم.

على الجانب الآخر، كان وولفرهامبتون يواجه شتاء طويلا وقاسيا عندما تولى بيريرا المسؤولية في ديسمبر وكان الفريق يحتل المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، لكنه ألهم الفريق لتحقيق سلسلة من 10 انتصارات وتعادلين خلال 18 مباراة، ليقودهم بعيدا عن منطقة الهبوط ويضمن لهم البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.

ويعد بيريرا الحائز على جائزة أفضل مدرب في شهر أبريل، شخصية محبوبة لدى جماهير وولفرهامبتون.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب

آرني سلوت مدرب ليفربول

إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد

نونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتينجهام فورست

توماس فرانك مدرب برينتفورد

فيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون.