الأهلي وبيراميدز في الحلقة قبل الأخيرة من صراع لقب الدوري المصري

يخوض الأهلي وبيراميدز المرحلة السابعة قبل الأخيرة من دور تحديد بطل الدوري المصري لكرة القدم، وسط صراع قوي وفارق نقطتين في الصدارة.

وفي غياب الزمالك الذي فقد فرصة المنافسة، يأمل كل من الأهلي وبيراميدز في تعثر منافسه، حيث يستقبل الأول البنك الأهلي على استاد القاهرة السبت، فيما يحل الثاني ضيفاً على بتروجت بملعب بتروسبورت.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، ويتبقى لكل منهما مباراة وحيدة حيث يلتقي الأهلي مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو الجاري في ختام مبارياتهما بالدوري.

ويأمل الأهلي في الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث تواليا والـ45 في تاريخه، فيما يسعى بيراميدز لإحراز لقبه الأول في تاريخه.

وبينما يغيب الزمالك عن اللعب في هذه الجولة، فقد الفريق الأبيض الأمل في التتويج باللقب بعدما استقر في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وفقد في الوقت ذاته فرصة اللعب في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ليغيب عن البطولة التي توج بلقبها خمس مرات للعام الثالث على التوالي.

- معركة محفوفة بالمخاطر -

يخوض الأهلي معركة محفوفة بالمخاطر حين يستقبل البنك الأهلي على ستاد القاهرة، وهو يعلم أن الفوز وحده يقربه من الاحتفاظ بلقب الدوري وإنقاذ موسمه الذي شهد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وعدم المشاركة في كأس مصر بسبب الانسحاب منها.

وبعدما حقق أربعة انتصارات متتالية على يد مدربه المؤقت عماد النحاس منذ إقالة السويسري مارسيل كولر عقب خسارة دوري الأبطال، يأمل الفريق الأحمر في تخطي عقبة البنك الأهلي الذي يقدم موسماً رائعاً حيث يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة ويأمل في التأهل لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية).

ويخشى الأهلي مفاجآت ضيفه الذي فرض عليه التعادل سلباً في الدور الأول، كما تعادل مع الزمالك 2-2 وتغلب على بيراميدز 4-2 في مرحلة تحديد البطل، ليؤكد أنه الحصان الأسود لبطولة الدوري هذا الموسم.

وبعدما غابت عن المباراتين السابقتين بسبب الإيقاف، تعود جماهير الأهلي لتدعم الفريق الذي يسعى لتحقيق فوز يقربه من اللقب.

كما يعتمد النحاس على تألق نجومه إمام عاشور والمغربي أشرف بن شرقي والفلسطيني وسام أبو علي في المباريات الأخيرة.

فيما يعاني الفريق من غيابات دفاعية بسبب الإصابات التي ضربت كلا من محمد هاني وعمر كمال ورامي ربيعة والمغربي يحيى عطية الله، فيما لم يتعاف المغربي الآخر أشرف داري بصورة تامة من الإصابة أيضاً.

وقال النحاس "هدفنا الأساسي هو الحفاظ على لقب الدوري، بغض النظر عن طريقة اللعب. في هذا التوقيت من الموسم أنتظر من كل لاعب أن يقدم أفضل ما لديه".

ورفض النحاس التعليق على مستقبله وسط أنباء عن قرب تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مدربا جديدا للأهلي، مؤكداً أن تركيزه فقط على حسم اللقب.

من جانبه، يعتمد البنك الأهلي بقيادة مدربه طارق مصطفى على تألق مهاجميه وخصوصا هداف الدوري أسامة فيصل والتوغولي ياو أنور لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المشاركة قارياً للمرة الأولى في تاريخ النادي.

- التمسك بالأمل -

يتمسك بيراميدز بدوره بالأمل في التتويج باللقب لأول مرة حين يحل ضيفاً على بتروجت بملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ويأمل مدرب بيراميدز الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش في مواصلة نجمه إبراهيم عادل تألقه بعدما سجل هدف الفوز الوحيد على الزمالك في الجولة الماضية.

وقال يورتشيتش "الفوز بلقب الدوري المصري صعب للغاية لقوة المنافسة، وفوز بيراميدز تحديداً باللقب أكثر صعوبة. أركز فقط على عملي كمدرب للفريق ولا أفكر في أي أمور خارج الملعب، وسنقاتل حتى النهاية".

من جانبه، يدخل بتروجت بقيادة مدربه السيد عيد المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن البقاء في المسابقة التي عاد إليها هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وفي إطار مرحلة تحديد البطل، يلتقي السبت أيضاً المصري مع سيراميكا كليوباترا على ستاد السويس الجديد، فيما يلعب الأحد فاركو مع حرس الحدود على ملعب الأخير بالإسكندرية.