إنتر وبرشلونة.. سباق الأمتار الأخيرة لنهائي أوروبا

بعد مباراة ذهاب خاطفة للأنفاس انتهت بتعادل مشوّق 3-3، سيحسم إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، هوية المتأهل الأول إلى النهائي بين برشلونة الإسباني ومضيفه إنتر الإيطالي.

وتفوق إنتر في آخر مواجهة بين الطرفين في نصف نهائي دوري الأبطال، عندما أحرز لقب 2010، ومع أفضلية الأرض في ملعب سان سيرو، تملك تشكيلة المدرب سيموني إينزاغي أفضلية نسبية على متصدر الدوري الإسباني، خصوصاً أن برشلونة خسر آخر أربع مباريات خارج قواعده في نصف النهائي، وفاز مرتين فقط في 15 مباراة.

وقال إينزاغي «يدرك (برشلونة) أنه سيواجه فريقاً كبيراً، وفي ميلانو، ويدرك مشجعونا أن فريقنا يقدّم كل ما لديه في اللحظات الصعبة، وأن مباراة (اليوم) ستكون بمثابة النهائي». ويلاقي الفائز من هذه المباراة، المتأهل بين باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي (1-0 ذهاباً في لندن) اللذين لم يحرزا اللقب في تاريخهما، وسيلعبان إياباً، غداً، في باريس.

لكن فليك عبّر عن تفاؤله قبل المواجهة الحاسمة، وقال «لا يمكن لإنتر أن يدافع فقط، عليهم التسجيل أيضاً، نفرض أسلوبنا ونلعب بثقة، ولدينا 90 دقيقة وآمل أن تكون كافية لبلوغ النهائي».

واستعداداً لهذه المباراة، فاز برشلونة على ريال بلد الوليد 2-1 في الدوري المحلي، حيث يتفوق على غريمه ريال مدريد بفارق أربع نقاط قبل أربع مراحل من نهاية الليغا، علماً بأنهما سيلتقيان في الكلاسيكو الرابع والأخير بينهما هذا الموسم الأحد المقبل.

وعمل خامس الفرق الأكثر تتويجاً بخمسة ألقاب، آخرها في 2015، في الأيام الأخيرة، على إعداد هدافه البولندي المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي، الغائب عن الذهاب بسبب الإصابة.