موعة نهائي دوري أبطال آسيا بين الأهلي وكاواساكي.. والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي السعودي وكاواساكي الياباني اليوم (الساعة 20:30 من مساء اليوم) على ملعب "الجوهرة المشعة" في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتطلع أهلي جدة إلى الفوز باللقب للمرة الأولى بعدما كان قد بلغ النهائي مرتان، فيما يعتبر النهائي الاول لفريق كاواساكي.

وبلغ الأهلي المباراة النهائية بالفوز على مواطنه الهلال 3-1، أما كاواساكي فتغلب في الدور نصف النهائي على النصر السعودي 3-2.

القنوات الناقلة

- قناة SSC HD 1.

- قناة بي إن سبورت AFC.

- قناة الكأس HD 9.

- قناة أبو ظبي آسيا 1.