الإسباني لوبيتيغي مدرباً لمنتخب قطر

سعيا لقيادة المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم للمرة الاولى من بوابة التصفيات، عيّن الاتحاد القطري لكرة القدم الإسباني خولن لوبيتيغي مدربا للمنتخب الوطني، وفقا لما أعلن على موقعه الرسمي على منصة "أكس" الخميس.

ونشر الاتحاد القطري فيديو ظهر فيه لوبيتيغي وهو في مقره في الدوحة، تحدث فيه قائلا "أنا جاهز"، فيما أضاف مصدر داخل الاتحاد لوكالة فرانس برس أن "مدة العقد تسري حتى يونيو 2027".

ويعتمد العنابي مجددا على المدرسة الإسبانية هذه المرة عبر لوبيتيغي الذي يمتلك سجلا حافلا إذ سبق له أن قاد منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018، قبل أن يُقال عشية انطلاق العرس العالمي، بعد إعلان نادي ريال مدريد التعاقد معه.

لم تدم فترة تدريب حارس المرمى الدولي السابق للنادي الملكي طويلا إذ أقيل بعد أشهر معدودة وقاد بعدها إشبيلية (2019-2022) ثم ولفرهامبتون الإنكليزي (2022-2023) وأخيرا مواطن الاخير وست هام يونايتد الذي أقاله في

يناير الماضي.

وسيخلف لوبيتيغي (58 عاما) مواطنه لويس غارسيا الذي تولى المهمة في ديسمبر العام الماضي، عشية المشاركة في خليجي 26، بعد إقالة مواطنه ماركيس لوبيس "تينتين" الذي قاد العنابي إلى إحراز لقبه الثاني في كأس آسيا 2023.

وأدى تراجع نتائج "الأدعم" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بحصده 7 نقاط فقط في ست جولات، وتكبده خسارات ثقيلة أمام إيران 1-4 في دبي، والإمارات 1-3 في الدوحة و0-5 في العين إلى إقالة "تينتين" وتعيين مساعده غارسيا خلفا له.

ولم يتمكن غارسيا خلال فترته الوجيزة على رأس الإدارة الفنية للعنابي من تحقيق النتائج المرجوة إذ ودّع خليجي 26 من الدور الاول، قبل أن يفقد آماله رسميا في حجز بطاقة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بعد تلقيه خسارة موجعة أمام قرغيزستان 1-3 في بشكيك أعقبت اكتساحه كوريا الشمالية في الدوحة 5-1.

وتطمح قطر للتواجد في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عبر التصفيات بعد استضافتها النسخة الماضية 2022 على أرضها حين خرجت بخفي حنين بعد تكبدها ثلاث خسارات متتالية أمام الإكوادور، السنغال وهولندا.

وقبل الجولتين الختاميتين للتصفيات في يونيو المقبل، يحتل المنتخب القطري المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متخلفا عن الإمارات الثالثة (13) ومتقدما على قرغيزستان الخامسة (6) وكوريا الشمالية السادسة (2).

وتتصدر إيران التي حجزت البطاقة الاولى عن المجموعة، الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أوزبكستان الثانية.

وستكون مهمة لوبيتيغي قيادة منتخب قطر لحجز مقعد في الملحق المؤهل لكأس العالم، إذ يستضيف إيران في الخامس من يونيو قبل أن يحل ضيفا على أوزبكستان في طشقند في العاشر منه.

وإضافة إلى تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث مباشرة إلى المونديال، سيضمن الملحق الآسيوي للمنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع فرصة التأهل إذ سيتم تقسيمها على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.