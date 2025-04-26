لاعبو بايرن يحصلون على إجازة أسبوعين قبل مونديال الأندية

أعلن المدير الفني لبايرن ميونيخ، فينسنت كومباني، أمس، أن لاعبي الفريق سيحصلون على إجازة تصل إلى أسبوعين، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ويخوض بايرن آخر مبارياته في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في 17 مايو المقبل، بعدما أخفق في التأهل لنهائي كأس ألمانيا، وكذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا، اللذين يجريان في 24 و31 من الشهر ذاته على الترتيب.

ورغم ذلك، فإن العديد من اللاعبين سيشاركون مع منتخباتهم الوطنية في الأدوار النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية المقررة في الفترة من 4 إلى 8 يونيو المقبل، أو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يتوجه بايرن للمشاركة في مونديال الأندية بالولايات المتحدة في الشهر نفسه. وقال كومباني: «سيحصل بعض اللاعبين على إجازة أسبوعين قبل ذلك، بينما سيحصل بعضهم الآخر على خمسة أو ستة أيام فقط».

وتقام كأس العالم للأندية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.