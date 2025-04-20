نجم ريال مدريد السابق ينجو من الموت.. "احذروا السفر المتكرر"!

نجا نجم ريال مدريد السابق الإسباني فرناندو موريانتس من الموت بعد سكتة قلبية تعرض لها أخيراً لكن تم إنقاذه بتدخل طبي سريع.

وقال موريانتس لإذاعة "كادينا كوبي" إنه تعرض لانسداد رئوي بسبب جلطة دموية تكونت نتيجة السفر المتكرر"، مضيفاً: "أتمنى أن يتعلم الناس من تجربتي، لم أكن أعرف، ولو كنت أعلم، لما تصرفت بهذه الطريقة، لا أدخن ولا أشرب الكحول، ومع ذلك تعرّضت لهذا الموقف الخطير".

وروى موريانتس الذي لعب خلال مسيرته الكروية مع أندية ليفربول وموناكو وفالنسيا ومرسيليا: "شعرت بتوعك بعد عدة رحلات، وعند عودتي إلى مدريد أحسست بألم حاد في الصدر، تحديدًا أسفل عظمة القص، فظننت أنه مجرد اضطراب في المعدة ولم أذهب للمستشفى، ولكن في الليل شعرت بشيء غريب، فتوجهت للمستشفى، فوجد الأطباء أن إنزيمات القلب مرتفعة جدًا، ما أثار قلقهم، فظنوا في البداية أن هناك مشكلة في القلب، لكن اتضح لاحقًا أن هناك انسكابًا في غشاء الرئة، وبالفعل تم تشخيص الحالة بانسداد رئوي".