الاتحاد البرازيلي يقترب من حسم اتفاقه مع أنشيلوتي لقيادة المنتخب

كشف الصحافي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن وفداً من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لا يزال متواجداً في العاصمة الإسبانية مدريد، بهدف حسم التعاقد مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الحالي.

وأوضح رومانو أن الوفد البرازيلي يواصل التفاوض مع وكلاء أنشيلوتي، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حتى الأسبوع المقبل، في محاولة لإنهاء جميع تفاصيل الاتفاق.

وأشار رومانو إلى أن الاتحاد البرازيلي استقر بشكل كبير على تعيين أنشيلوتي مدربًا للمنتخب الأول، معربًا عن رغبتهم في حسم الصفقة رسميًا قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

يُذكر أن أنشيلوتي يُعد من أبرز المدربين المطلوبين لقيادة البرازيل، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها مع الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد.